"Для роли Сталина сбрею бороду": Никита Джигурда сыграет советского диктатора в кино

На прошлой неделе в МХТ имени Горького состоялась премьера скандального спектакля «Чудесный грузин», который до сих пор вызывает множество споров. Помимо участия Ольги Бузовой, многим пришлось не по душе то, что на исторической сцене произошла романтизация образа Иосифа Сталина, которого называют самым главным палачом двадцатого века.

Но как оказалось, своё слово о советском диктаторе в ближайшем будущем хотят высказать и кинодеятели. Никита Джигурда рассказал Sobesednik.ru, что ему поступило предложение сыграть главную роль.

По словам Джигурды, картина будет снята в стиле фэнтези. Имя режиссёра пока держится в секрете.

– Идея фильма такова, что действие происходит не на Земле, а в некоем параллельном мире, – говорит 60-летний Джигурда. – Концепция картины заключается в том, чтобы донести до людей те документы, о которых не знают многие антисталинисты.

– Я сам в юности был антисталинистом, поскольку деда моего репрессировали. Но когда вырос, ознакомился с этими документами и понял, что не все так однозначно.