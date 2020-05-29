Колодонова Виктория
Сегодня, в 20:47

"Обнаженная грудь Мороз – печальное зрелище": зрители раскритиковали постельные сцены с актрисой

В последнее время актриса Дарья Мороз все чаще снимается в сериалах в постельных сценах.

Фото: стоп-кадры из сериала "Клиника счастья" с YouTube

На платформе Kion идет показ сериала «Клиника Счастья» с Дарьей Мороз. По сюжету доктор 50-летняя Алена Липницкая (Мороз) собрала вокруг себя команду профессиональных врачей, которые помогают пациентам избавиться от проблем и стать здоровыми и счастливыми. У Алены есть муж и сын и она вроде бы счастлива, но в какой-то момент все начинает идти не так и помощь надо оказывать доктору.

Анна Уколова, сыгравшая экзальтированную подругу Алены, собирает больше всего положительных отзывов. «Заинтересовал сериал, на фоне бесконечных стрелялок и слезливых Золушек отличается, вроде и ничего особенного, а смотрится. Уколова – чудо! Все сцены с ней великолепны, вот есть же хорошие актрисы», – пишет в соцсетях довольная зрительница.

Однако многим не понравилось, что 37-летняя Дарья Мороз играет 50-летнюю женщину.

«Очень бесит новый тренд российских сериалов. То Кузнецову в 33 выдавали за маму 20-летнего парня. Теперь вот 37-летнюю Мороз нагло «впаривают» как 50-летнюю. Интересно, зачем и кому нужно насаждать такие комплексы у рядовых женщин, которые эти сериалы смотрят? Ясно же, что между 30 и 40, как и между 40 и 50 – огромная разница во внешности и мировосприятии. И что должна чувствовать 50-летняя женщина, которая видит цветущую холеную 37-летнюю Дарью Мороз? Свою ничтожность? Зачем все это?» – пишет возмущенная женщина.

У Дарьи Мороз много поклонников, и они рады, что вышел еще один сериал с участием их любимой актрисы, но есть и те, кому поведение Мороз в кадре, мягко говоря, не понравилось. И все из-за доброй порции обнаженки. Как известно, актриса не боится откровенных сцен и на этот раз тоже снималась без дублерши.

«Фильм нравится, но тяжело смотреть на обнаженную грудь Мороз. Печальное зрелище. Хоть и позиционируют как грудь 50-летней женщины, но очень уж не эстетично. Поменьше бы обнаженки Мороз – и картинка бы улучшилась», – пишет Жанна.

«Мороз так часто стала сниматься обнаженной, что в одежде уже и не воспринимается, – еще жестче прошлась по актрисе зрительница Елена Иванова. – Мастурбация в 50 лет... и прочие прелести. Зачем это всё? Кому это? Основано на реальных событиях? Люди, что вы увидели классного в этом месиве?»

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