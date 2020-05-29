"Обнаженная грудь Мороз – печальное зрелище": зрители раскритиковали постельные сцены с актрисой

На платформе Kion идет показ сериала «Клиника Счастья» с Дарьей Мороз. По сюжету доктор 50-летняя Алена Липницкая (Мороз) собрала вокруг себя команду профессиональных врачей, которые помогают пациентам избавиться от проблем и стать здоровыми и счастливыми. У Алены есть муж и сын и она вроде бы счастлива, но в какой-то момент все начинает идти не так и помощь надо оказывать доктору.

Анна Уколова, сыгравшая экзальтированную подругу Алены, собирает больше всего положительных отзывов. «Заинтересовал сериал, на фоне бесконечных стрелялок и слезливых Золушек отличается, вроде и ничего особенного, а смотрится. Уколова – чудо! Все сцены с ней великолепны, вот есть же хорошие актрисы», – пишет в соцсетях довольная зрительница.

Однако многим не понравилось, что 37-летняя Дарья Мороз играет 50-летнюю женщину.