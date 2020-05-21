Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполнят главные роли в сериале "Горбачев"

Студия Евгения Миронова «Третий Рим» весной 2022 года начнет съемки 20-серийной исторической драмы о жизни семьи политика Михаила Горбачева, сообщает PR-служба онлайн-кинотеатра IVI.

Сам Евгений Миронов исполнит в сериале главную роль, а его коллегой по съемкам станет Чулпан Хаматова.

В основу фильма лег спектакль Театра Наций «Горбачев», премьера которого состоялась в 2020 году. Съемки пройдут в Москве, Ставрополе, Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Рейкьявике.

Сам Михаил Горбачев одобрил идею сериала:

«Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди».