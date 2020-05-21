Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполнят главные роли в сериале "Горбачев"

Студия Евгения Миронова «Третий Рим» весной 2022 года начнет съемки 20-серийной исторической драмы о жизни семьи политика Михаила Горбачева, сообщает PR-служба онлайн-кинотеатра IVI.
Сам Евгений Миронов исполнит в сериале главную роль, а его коллегой по съемкам станет Чулпан Хаматова.
В основу фильма лег спектакль Театра Наций «Горбачев», премьера которого состоялась в 2020 году. Съемки пройдут в Москве, Ставрополе, Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Рейкьявике.
Сам Михаил Горбачев одобрил идею сериала:
«Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди».
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Рубрика: Культура и ТВ