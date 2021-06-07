Виктор Шендерович: Низкий поклон, дорогой Резо. Какое счастье, что вы были

«Умер Резо Габриадзе.

Много лет его щедрый дар сопровождал нашу жизнь. Он делал ее светлее, нежнее, веселее, трогательнее… Без этого феноменального дара мир был бы гораздо скучнее и глупее.

Резо был – гений. Разве я сказал что-то новое?

Гений, абсолютно исполнивший свое предназначение.

Год назад, под впечатлением от фильма "Знаешь, мама, где я был?", я позвонил ему. Резо был нездоров и печален.

– Виктор, старость – это работа. Сегодня полчаса одевал манишку…

Сегодня печальный день наступил для нас: эта трудная работа закончена. Впереди – бессмертие его искусства и наша благодарная светлая память.

Низкий поклон, дорогой Резо. Какое счастье, что вы были.

Лео Габриадзе, обнимаю вас», – написал Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбуке.

Резо Габриадзе, художник, режиссер и писатель, умер на 85-м году жизни.

Его многие называют Волшебником – печальным, мудрым, весёлым и добрым, без которого не случилось бы чуда фильмов «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Не горюй!», «Паспорт», «Чудаки». А еще его называют человеком ренессанса – за свою жизнь он написал сценарии к более чем 35 фильмам, проиллюстрировал более 50 книг и создал много что еще.

А сорок лет назад открыл Театр марионеток в Тбилиси, где теперь живут его чудесные, полные юмора спектакли. «Пусть слёзы у нас будут только от резки лука», – написано на вывеске театра Резо Габриадзе. Спектакли театра объездили с гастролями весь мир и все лучшие фестивали, собирая там призы – в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, и где только не…

Фгагменты спектакля "Рамона" Театра марионеток//Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

В 1994 году на набережной Фонтанки в Петербурге появилась одна из самых маленьких скульптур – крошечный Чижик-Пыжик из знаменитой песенки «Чижик-Пыжик, где ты был…» Автор Чижика – тоже Резо Габриадзе. Туристы в Питере бросают Чижику монетку на память, и если монетка удержится на постаменте – то будет человеку счастье.

Реваз Леванович Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Его сын Леван в 2018 году снял полнометражный мультфильм «Знаешь, мама, где я был?», автобиографический сценарий к которому написал Резо Леванович, и он же выступил художником – мультфильм создан по мотивам его рисунков.

В том же 2018 году Александринский театр поставил спектакль «Какая грусть, конец аллеи…», где и пьеса, и сценография были созданы Резо Габриадзе, ушедшего из жизни 6 июня, в день рождения Пушкина.

Афоризмы Резо Габриадзе