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Игорь Скрипко: Марк Розовский назвал меня мерзавцем. Во мне все похолодело…

Культура и ТВ
23:26, 07 июня 2021

Игорь Скрипко: Марк Розовский назвал меня мерзавцем. Во мне все похолодело…
Игорь Скрипко и Марк Розовский//Фото в статье: личный архив Игоря Скрипко
Игорь Скрипко и Марк Розовский//Фото в статье: личный архив Игоря Скрипко

Свой 30-й день рожденья ведущий актёр театра «У Никитских ворот» Игорь Скрипко (известный по сериалам «Последний москаль», «Чёрная кошка», «Ночная фиалка» и др.) отпраздновал с размахом. Сначала сыграл Моцарта в спектакле «Амадей», а затем, прямо на сцене, принимал поздравления от коллег и художественного руководителя театра Марка Розовского.

Скрипко служит в театре «У Никитских ворот» с 2013 года. Коллеги в шутку называют его любимчиком худрука, так как ему часто достаются главные роли. Это и Алексей Вронский в «Анне Карениной», и Шерлок Холмс в «Пляшущих человечках», и Жорж Дюруа в «О, милый друг», и Петр Гринев в «Капитанской дочке».

– Я очень благодарен Марку Григорьевичу за то, что он увидел во мне потенциал и взял в театр, – говорит Игорь. – Но когда во время капустника он меня поздравлял со сцены, я готов был провалиться сквозь землю!

После официальной части последовала вечеринка. Обязанности ведущего взял на себя Вячеслав Манучаров, а музыкальную часть – Катя Лель и Наталья Гулькина.

– Никому из звёзд на свой день рождения я гонорар не платил, это все мои друзья, – продолжает Скрипко. – Скажу больше: они мне даже подарки подарили (смеётся).

– Как так получилось, что свои 30 лет вы отметили в родном театре? Такой чести обычно актёры удостаиваются в более зрелом возрасте…

– Я много лет не праздновал свой день рождения – как-то не до этого было. А тут 30 лет всё-таки… В общем, решил устроить вечеринку и уже обдумывал, в каком ресторане или клубе её проводить, но об этом узнал Марк Григорьевич и предложил мне сначала сыграть один из самых моих любимых (при этом и самых сложных) спектаклей. Конечно же, я согласился.

– Худрук театра к вам явно благоволит. А бывают ли у вас разногласия с Марком Григорьевичем?

– Конечно. Бывало такое, что я уходил с репетиции или он меня с неё выгонял (смеётся). В последнее время я взрослею и бережно отношусь к Марку Григорьевичу, но по молодости было разное.

Например, когда я только пришёл в театр, мы начали репетировать спектакль «Кандид», где у меня главная роль. Помню, я репетировал очень серьёзную сцену – у моего героя очередной удар судьбы, я должен подать это с максимумом эмоций, с надрывом, со слезами на глазах.

А Марк Григорьевич в это время обсуждает с кем-то технические вопросы. Для меня было важно пройти эту сцену в тишине, а он все говорит и говорит… В какой-то момент я не выдержал и в сердцах воскликнул: «Да когда же вы уже замолчите?!» Розовский в ответ сказал: «Да как ты смеешь мне дерзить?!»

Репетиция, конечно, остановилась, я был в шоке от того, что позволил себе такое и ругал себя за свою несдержанность… Позже Марк Григорьевич подошёл ко мне в буфете со словами: «А ты дерзкий!» и я по его интонации понял, что он простил меня.

Ещё один случай был совсем недавно. Мы выпускали спектакль «Тайна Распутина», где я играю князя Юсупова. Это не главная роль, я выхожу в конце первого акта и в конце второго. Так получилось, что премьера спектакля была перенесена на месяц, а у меня на определённые даты уже были планы.

Марк Григорьевич, скрипя зубами, отпустил меня с нескольких репетиций. Но уже перед премьерой он собрал всех актёров, занятых в спектакле, и сказал, что впредь никого не будет отпускать.

И снова у нас вышла ссора. Я сказал, что в таком случае у нас с ним ничего не получится. А Розовский в ответ: «Очень даже получится! Месяц будете заперты в театре и репетировать!» Я человек эмоциональный, поэтому после этих слов встал и ушёл с собрания.

Постоял на улице, подышал воздухом, успокоился и вернулся обратно. Смотрю – Марк Григорьевич сидит в зале один, как Слава Полунин в своём снежном шоу…

Я подошёл к нему и сказал: «Вы же знаете, что у нас все равно все будет блестяще». Он ответил: «Ты – мерзавец!» У меня внутри все похолодело, но мы помирились.

Три года назад вокруг имени Марка Розовского вспыхнул громкий скандал. Молодая актриса Фатима Абаскулиева пришла на шоу «Прямой эфир» и рассказала, что 12 лет назад художественный руководитель театра «У Никитских Ворот» принудил её к интиму с обещаниями продвинуть в карьере.

– Игорь, вы были на той скандальной программе…

– Да, и я поддержал Марка Григорьевича. Считаю, что в той ситуации он достойно себя повёл – не ходил на ток-шоу, не давал интервью.

– Марк Григорьевич сильно переживал из-за этих обвинений?

– Это до сих пор просят особо не обсуждать. Но мы несколько раз на капустниках на эту тему шутили, и Марк Григорьевич отнёсся к этому с большой самоиронией. Но, конечно, он живой человек, у него были переживания.

– Вернёмся к вашему юбилею. Как ощущаете себя в свои 30?

– Классную фразу недавно сказал Константин Хабенский. А ему её когда-то говорил Олег Табаков. Она звучала так: «Костя, надо доставать мотор из жопы!» Вот этим я сейчас и занимаюсь. Мне нравится, что уходит суета, но при этом остаётся моя лёгкость и бесконечная радость от жизни. Начинается взросление, появляется стержень.

Возможно, вы не поверите, но я вообще очень неуверенный в себе человек. После первого акта спектакля «Амадей» в мой день рождения, я закрылся в гримёрке и рыдал. Я думал, что спектакль плохо идёт. Очень волнительно, когда зал полон близкими людьми, сокурсниками, коллегами, друзьями… Поэтому и произошёл нервный срыв. Но, к счастью, во время второго акта всё прошло.

– У вас много поклонниц, вы не обделены женским вниманием. Какое-то время назад ходили слухи, что у вас отношения с дочерью Михаила Задорнова Еленой….

– Мы с Леной просто дружим. У неё своя личная жизнь, которую она не афиширует, поэтому я не вправе как-либо это комментировать. Я очень тепло и искренне отношусь к Лене и от всей души желаю ей счастья!

– А вы планируете завести семью?

– Я, конечно, хочу семью и детей, но пока к этому не готов. Возможно, потому, что я ещё не встретил свою половинку.

 

Теги: #Театр

Рубрика: Культура и ТВ

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