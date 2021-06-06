Бузова исполнит роль певицы кабаре в спектакле МХАТа о молодом Сталине

Певица Ольга Бузова в Instagram сообщила, что получила роль в спектакле МХАТ имени Горького. По данным «Фонтанки», поп-дива исполнит роль певицы кабаре в постановке «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина.

«Ааа, мои хорошие, пишу сейчас этот текст, и плачу от счастья. Это просто невероятно. Я так счастлива. Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ», – написала Бузова в соцсети.

Спектакль рассказывает историю молодого революционера-подпольщика, который был отправлен на партийное задание в Батуми.

К слову, 5 июня в Петербурге были задержаны семь участников спектакля о сталинских репрессиях, сообщал телеграм-канал Sota. Полиция прибыла на генеральную репетицию по доносу гееборца Тимура Булатова.

Спектакль, запланированный на тот же день в Форум-театре, оказался сорван, актеры были доставлены в участок для установления личностей.