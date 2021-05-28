Звезда "Триады" Борис Дергачев: Троих детей от разных женщин у меня нет

7 июня в эфир ТНТ выйдет второй сезон сериала «Триада».

Исполнитель главной роли Борис Дергачев рассказал Sobesednik.ru, как он относится к ветрености своего героя, как отпраздновал тридцатилетие, а также об отношениях с актрисой Дарьей Мороз.

– Расскажите, как отметили юбилей.

– Отлично отметил! Свои 30 лет я встретил на съемочной площадке, а после смены мы устроили небольшой компанией маленький праздник. Ничего особенного: отправились в заведение, там немножко повеселись… и на следующий день я опять работал. Вообще, праздники люблю, особенно когда я в них не работаю.

Долгое время я был ведущим, а в этой профессии не знают, что такое выходной в праздничный день. Да и вообще в творческих профессиях часто бывает так, что мы работаем, когда у всех выходные.

– В «Триаде» у вас достаточно смешная и нестандартная история. Как относитесь к поступкам своего героя? Осуждаете или наоборот на его стороне?

– Думаю, ошибки могут случиться у всех. Суть сериала как раз в том, как выходить из этих ошибок. И во втором сезоне как раз раскрываются какие-то ценности, расставляются приоритеты. Становится понятно, что нужно моему герою.

Оправдываю ли я его? Мне приходится его оправдывать, так как я играю этого героя, и важно своему персонажу сопереживать. Случилось ли бы такое со мной? Вряд ли… И тут бам! На следующий день в газетах: «У Бориса Дергачева три ребенка от трех разных женщин!» Нет, конечно, такого не будет.

– Какие курьёзы случались на съёмочной площадке?

– У нас было очень много маленьких детей на площадке. Они имеют свойство кричать и не слушаться команд второго режиссера. Мы снимаем в маленькой квартирке, и если ребенок начинает плакать, это сразу слышат все. С этим много было связано – особенно, когда на площадке появляется ребенок, а с ним приходит не одна мама, а еще бабушка или сестра.

– Как вам работалось с Дарьей Мороз? В одном из интервью вы говорили, что поначалу переживали, как сложится работа с ней на площадке.

– Даша – прекрасная артистка, она – большой трудоголик и молодец, огромный профессионал. Сейчас Даша не только работает как актриса, но и подалась в сценарное дело, занимается креативным продюсированием. У меня с ней очень теплые дружеские отношения, и я бы с удовольствием поработал с ней на любом другом проекте.

– Вы говорили, что профессия актёра неуспешная. Почему? Какая, на ваш взгляд, тогда успешная?

– Успешная профессия – это та, которая создана для тебя, или ты создан для нее. А актерская профессия неуспешная в широком смысле, потому что медийные актеры – это относительно редкие люди. А сколько тех актеров, у которых не особо получается пробиться наверх? Не фартит.

Это не значит, что они плохие. Есть профессионалы и большие таланты, которые не могут работать в киноиндустрии.

– Как относитесь к лишнему весу? Кто-то вечно худеет, а кто-то принимает себя. У вас какая позиция?

– Моя позиция такая, что все ок, если находиться в теле мне комфортно. Как только лишние килограммы и дискомфорт появляются, я их сразу убираю, начинаю ходить в спортзал между съемками.

Самое главное для меня – чувствовать себя здоровым независимо от того, как я выгляжу. Надо просто любить себя. Если ты себя не любишь, постарайся сделать что-то для того, чтобы это поменять.





– Вы как-то признались, что были женаты и теперь в разводе. Сейчас, когда прошло время, какие уроки для себя взяли из этого опыта?

– Я не особо хочу об этом разговаривать. Не сказать, что это закрытая тема, просто вряд ли я буду рассказывать вам, что взял из предыдущего опыта отношений. Опыт есть, и он пройден. Какие-то ошибки, которые я совершил, сейчас стараюсь не повторять в других отношениях. Сегодня я счастлив, и это прекрасно!

– В одном из недавних интервью вы признались, что у вас есть любимый человек, а на 14 февраля выложили фото интересное, но больше ничего. Приоткройте завесу.

– Три факта: она из творческой среды, мы знаем друг друга давно, и мы счастливы.