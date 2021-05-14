«Дураков пора называть дураками»: в сети обсуждают стеб Урганта над Жириновским

Несколько дней назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью нашему изданию заявил, что «будет закрывать шоу «Вечерний Ургант». Политику не понравилось, как ведущий программы Иван Ургант высмеял его и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сравнив их с «семейной парой».

Ургант не смог удержаться и вновь подколол Жириновского в эфире, подыграв ему и заявив, что программа закрывается.

– Вы не подозреваете, друзья, что это наша с вами предпоследняя встреча вообще. Дело в том, что дни передачи «Вечерний Ургант» оказались сочтены, и история нашей передачи оказалась чуть короче, чем думали мы, – сказал Ургант. – Я вынужден сообщить вам, что мы стоим на пороге закрытия передачи. Это произошло не по нашей воле, вы прекрасно понимаете, мы бы сами никогда себя не закрыли.

Телеведущий также сыронизировал над серьезностью слов Жириновского, ведь тот «много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости».

Он также сказал, что «Владимир Вольфович будет завтра у нас в гостях, он придет и проведет торжественное закрытие нашей передачи».

В сети отреагировали на эту шпильку Урганта и принялись обсуждать ее в соцсетях. И мнения о том, кто прав, а кто виноват, разделились.

«А Жириновский ведь прав... Ургант давно уже без тормозов и без доброго юмора», – поддержал политика пенсионер.

«Как никогда согласен, надо закрыть Урганта, Соловьёва и всяких Малаховых. И про Малышеву не забыть!!!» – эмоционален еще один читатель.

«Пора дураков называть дураками. Поэтому, Ваня, у тебя хорошая передача! Продолжай в том же духе! Есть ещё для кого снимать», – а вот и комментарий в поддержку Урганта.

«Для того, чтобы закрыть передачу, можно всего лишь искусно управлять пультом телевизора. Хочешь – закрыл канал, а хочешь – открыл», – нашел простой способ решения проблемы, знакомый с устройством телевизора зритель.

«У «Вечернего Урганта» очень низкий рейтинг на ТВ. Это знают все телевизионщики. Держится только за счет блата и связей с Эрнстом», – утверждает москвич.

«Сколько себя помню, вечно эти два брата-акробата (Жириновский и Зюганов – Прим. Sobesednik.ru) выступают дуэтом. Всю жизнь на вторых ролях и прекрасно себя чувствуют. Ни за что не отвечают, играют свой спектакль. А Ургант талант!» – поддерживает ведущего его фанат.

«Очередь на закрытие длинная, и «Вечерний Ургант» в ее конце», – считает уралец.