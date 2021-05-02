"Наглая, мерзкая ложь!": Волкова отреагировала на новость о "замужестве"

Вдова Эдуарда Лимонова, популярная актриса Екатерина Волкова стала жертвой недобросовестных журналистов.

За последние дни вышло сразу несколько статей, в которых Екатерину, по ее словам, оклеветали.

– Удивляюсь цинизму и мерзости некоторых журналистов и изданий, – негодует в разговоре с Sobesednik.ru Волкова. – Мне присылают ссылки на интервью моего друга, режиссёра Карена Арутюнова. Заголовок – якобы прямая речь: «Карен Арутюнов: в сексе с Катей Волковой я с Лимоновым соревноваться не буду».

Тут же другое издание перехватывает эстафету: «На девять лет младше: кем Волкова заменила покойного Лимонова?!» Просто какой-то ужас и беспредел! Звоню Карену, говорю: ты это видел ? Он в шоке, не говорил такого вообще. Как к такому относиться – не знаю.

В суд подавать за клевету, мараться не хочется об это, не знаю уж как и назвать... дерьмо. Но мои юристы сейчас все работают над этим.

Куда подевалась журналистская этика, ум, честь и совесть?!

– Ещё и покойного мужа приплели, выдающегося писателя современности Эдуарда Лимонова. Короче, это все наглая, мерзкая ложь!

С Кареном мы сотрудничаем, дружим, он очень хороший парень, талантливый режиссёр, комик, продюсер. Мы обязательно снимем наш комикс «Моя бабушка – супергерой» со мной в главной роли. И у нас ещё много другого в планах.