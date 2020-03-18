Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет. Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.

«После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют», – написала она на своей страничке в Инстаграм.

«Ты был сложный, но я тебя любила. Спасибо за детей», – добавила она в Фэйсбуке. И выложила семейную фотографию.

В браке с писателем Волкова родила двоих детей. Богдану сейчас 13 лет, Александре – 11 лет.

В интервью Sobesednik.ru Екатерина признавалась, что Лимонов помогает детям финансово, часто навещает бывшую семью. Многие до сих пор вспоминают, как в период жизни с Эдуардом Волкова постриглась наголо. Мол, ее заставил это сделать эпатажный супруг.

– Уж сколько лет прошло, а мне это и сейчас припоминают, – смеялась в разговоре с нами актриса. – Даже говорят, мол, Эдуард Лимонов тебя заставил побриться. Это неправда. Просто в тот период меня на съемках так часто красили и издевались над моими волосами, что я решила: надо побриться, отрастить волосы и сделать новую прическу. На самом деле Эдуард Вениаминович в жизни интеллигентнейший человек, с потрясающим чувством юмора. С ним интересно, с ним весело. Он много знает. И я тогда по-настоящему влюбилась.

– А ты разделяла его политические взгляды?

– Я вообще далека от политики. В свое время после избирательной кампании в Госдуму я была оскорблена, как и многие граждане. Помнишь, тогда было выявлено много подделок и вбросов? И пошла на Болотную площадь. Знаешь, как актрисе мне было еще и интересно. Такая общность появляется на подобных демонстрациях, сильно закручивается энергия.

Однажды решила пойти на «Марш несогласных», где выступал Эдуард, послушать, что же он говорит. И в какой-то момент началась операция по зачистке. Полиция наступает, вклинивается в толпу, забирает людей в автозаки. Я увидела, как одну молодую женщину повязали. А она была с ребенком. Мальчик этот схватил палку, бьет полицейских. Я испугалась за него, взяла на руки, понесла. Побежала вперед по Страстному бульвару. Оглянулась, а за мной толпа демонстрантов. И такая картинка получилась: впереди идет женщина с ребенком на руках, а за ними – перекрытая митингующими людьми улица. Спецназовцы меня пропускали, не решились забрать этакую Родину-мать.