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Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

Общество
18:46, 18 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет. Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.  

«После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют», – написала она на своей страничке в Инстаграм.

«Ты был сложный, но я тебя любила. Спасибо за детей», – добавила она в Фэйсбуке. И выложила семейную фотографию.

В браке с писателем Волкова родила двоих детей. Богдану сейчас 13 лет, Александре – 11 лет.

В интервью Sobesednik.ru Екатерина признавалась, что Лимонов помогает детям финансово, часто навещает бывшую семью. Многие до сих пор вспоминают, как в период жизни с Эдуардом Волкова постриглась наголо. Мол, ее заставил это сделать эпатажный супруг.

– Уж сколько лет прошло, а мне это и сейчас припоминают, – смеялась в разговоре с нами актриса. – Даже говорят, мол, Эдуард Лимонов тебя заставил побриться. Это неправда. Просто в тот период меня на съемках так часто красили и издевались над моими волосами, что я решила: надо побриться, отрастить волосы и сделать новую прическу. На самом деле Эдуард Вениаминович в жизни интеллигентнейший человек, с потрясающим чувством юмора. С ним интересно, с ним весело. Он много знает. И я тогда по-настоящему влюбилась.

– А ты разделяла его политические взгляды?

– Я вообще далека от политики. В свое время после избирательной кампании в Госдуму я была оскорблена, как и многие граждане. Помнишь, тогда было выявлено много подделок и вбросов? И пошла на Болотную площадь. Знаешь, как актрисе мне было еще и интересно. Такая общность появляется на подобных демонстрациях, сильно закручивается энергия.

Однажды решила пойти на «Марш несогласных», где выступал Эдуард, послушать, что же он говорит. И в какой-то момент началась операция по зачистке. Полиция наступает, вклинивается в толпу, забирает людей в автозаки. Я увидела, как одну молодую женщину повязали. А она была с ребенком. Мальчик этот схватил палку, бьет полицейских. Я испугалась за него, взяла на руки, понесла. Побежала вперед по Страстному бульвару. Оглянулась, а за мной толпа демонстрантов. И такая картинка получилась: впереди идет женщина с ребенком на руках, а за ними – перекрытая митингующими людьми улица. Спецназовцы меня пропускали, не решились забрать этакую Родину-мать.

Рубрика: Общество

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Фото: РИА "Новости"

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