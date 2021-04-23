После коронавируса у председателя жюри на ММКФ попросили соблюдать все меры

Президент Московского кинофестиваля Никита Михалков попросил зрителей с пониманием отнестись к антиковидным мерам, «чтобы у нас не было проблем».

На церемонии открытия не обошлось без шуток по поводу масочного режима.

Накануне у председателя жюри ММКФ обнаружили коронавирус, он не смог вылететь в Москву и будет работать удалённо (жюри, состоящее в основном из россиян, будет совещаться в онлайн-режиме).

– Чем лучше мы будем соблюдать меры, тем больше шансов, что фестиваль сохранится, – отметил Михалков. – У меня тоже масочка есть.

За несколько часов до церемонии открытия Никита Михалков провёл брифинг для журналистов, на который пропускали только при наличии ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Президент ММКФ пришёл на брифинг в маске с фильтром, которую снял непосредственно перед началом общения с журналистами, и надел сразу после этого.

Ведущий церемонии открытия Алексей Агранович, глядя в партер, попросил режиссёров телетрансляции обратить внимание на Сергея Бурунова и Владимира Яроша, которые, в отличие от несознательных коллег, сидели на церемонии в масках. «Снимайте их (Бурунова и Яроша – К.Б.), это хороший план, но если ещё кто-то присоединится к ним, будет здорово».

Также Агранович с соведущей Дарьей Златопольской обменялись шуточками по поводу купюр в будущей телетрансляции церемонии. Дарья уронила карточки с текстом, и новоназначенный худрук «Гоголь-центра» бросился их подбирать, вставая не в самые киногеничные позы.

– Вас сейчас снимают на Betacam, это покажут в эфире телеканала «Россия», – язвила Дарья.

– Я уверен, что это вырежут.

– Ну вы же руководитель «Гоголь-центра».

– Вот это точно вырежут! Хотя… В последнее время с этим всё нормально.