Никита Михалков: Сейчас я занят спектаклем "12", и мне страшно

Накануне церемонии открытия Московского кинофестиваля его президент Никита Михалков, отвечая на вопрос Sobesednik.ru, рассказал о том, как пандемия повлияла на его личные проекты.

– Мои проекты пострадали очень. Просто очень, – сказал Михалков. – С другой стороны, нет худа без добра. Пострадал мой проект с братьями Пресняковыми «Шоколадный револьвер», где большая часть действия происходит в Голливуде, в Лос Анджелесе, а еще во Франции, в Германии. Слава Богу, что мы не запустились в то производство, которое съедает самую большую часть денег.

– С отношениями с Соединенными Штатами, с пандемией, с переездами это тянулось бы до сих пор.

Инвесторам, с которыми мы работаем, мы вернули деньги.

Сейчас я занят спектаклем «12» в Большом театре (он пройдет в разгар фестиваля 24 апреля. – Прим. Sobesednik.ru), и мне страшно.

– Знаете, когда намечаешь что-то за год: это когда-то будет. А когда я понял, что это реально, меня охватил ужас. На такой сцене – на Исторической – очень страшно и очень почетно.

Хочется верить, что это пройдет спокойно, без особых срывов. Но спектакль и кино – абсолютно разные вещи. Этот проект занимает все время.

Кроме этого, Никита Михалков объявил на брифинге, что председатель жюри ММКФ филиппинский режиссер Брийанте Мендоса заболел коронавирусом.

– К счастью, это выяснилось непосредственно перед тем, как он вылетел в Москву, – отметил Михалков.

Мендоса записал видеообращение и намерен смотреть и оценивать конкурсные фильмы удаленно.