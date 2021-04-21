Трофим выступил против участия дочери в шоу "Голос. Дети": Скажут, что я ее проталкиваю

12-летняя Елизавета Трофимова вышла в финал 8 сезона телешоу «Первого канала» «Голос. Дети». На слепых прослушиваниях к ней обернулись все трое наставников – Баста, Светлана Лобода и Егор Крид. Лиза выбрала последнего и теперь состоит в его команде.

Тут же пошли слухи, что девочку протолкнул в шоу ее отец – известный музыкант и певец Сергей Трофимов (Трофим). Хотя, как рассказал Сергей Sobesednik.ru, он был против участия дочери в «Голосе».

– Лиза давно занимается музыкой и вокалом с профессиональными педагогами, я ее считаю уже профессиональной певицей, – говорит Трофимов. – Она много участвует в конкурсах, получает Гран-при. А «Голос» – это же просто телевизионное шоу. Тем более, после скандала с дочкой Алсу.

– Скажут, мол, «вот, Трофимов своего ребенка проталкивает». Поэтому я был против.

Но Лиза все-таки сама решила. В прошлом году ее не отобрали, и я успокоился. Но в этот раз ее выбрали, и она попала в команду Егора Крида. Я сразу предупредил дочь: чтобы ни произошло – проиграешь ты или выиграешь, – это никак не повлияет на дальнейшую твою творческую судьбу. Просто набирайся опыта, посмотри шоу-бизнес изнутри.

Ей пока это нравится, на студии пропадает с утра до ночи, я ее дома редко вижу.

Сергей Трофимов//фото: Global Look Press

Сейчас ей все интересно, смешно и весело. Потом она узнает, какой это труд – быть артистом на эстраде.

– Я, конечно, слежу по телевизору за ее выступлениями, и то, что она делает, мне нравится. Только вот мне кажется, на месте телевизионщиков я бы больше показывал, как педагоги занимаются с ребятами, чтобы увидеть всю кухню этого шоу.

И еще… Думаю, не всегда удачно подбирают песни для ребят. На месте создателей шоу я бы выбирал для участников произведения, которые в полной мере показывают их вокал и характер.