К Никите Михалкову пустят только журналистов со справками от врача

В четверг в Москве стартует 43-й Московский международный кинофестиваль.

За несколько часов до церемонии по традиции состоится брифинг с президентом ММКФ Никитой Михалковым. Однако пропустят на него не всех журналистов.

«К письму об аккредитации необходимо обязательно прикрепить либо фото/скан сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19, либо результаты теста на антитела, подтверждающие раннее перенесённую коронавирусную инфекцию (тест должен быть сдан не ранее 22 марта 2021 года), либо отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус», – говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Это, возможно, первое пресс-мероприятие в сфере культуры, на котором введён столь серьёзный подход к аккредитации. Обычно было достаточно масочного режима.

Ранее неоднократно сообщалось о специальных условиях для личных встреч с президентом России Владимиром Путиным. Для собеседников главы государства был введён двухнедельный карантин. В числе тех, кто его проходил, называли главу «Газпрома» Алексея Миллера.