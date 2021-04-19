"Это реально не смешно": зрители раздолбали сериал "Милиционер с Рублёвки"

На ТНТ начался сериал «Милиционер с Рублёвки», приквел к популярному «Полицейскому с Рублёвки» с Буруновым и Петровым в главных ролях. Похоже, попытка канала монетизировать успешный сериальный продукт обернулась грандиозным провалом.

В «Милиционере с Рублёвки» рассказывается о прошлом герое Бурунова – полковника Владимира Яковлева, который начинал свою карьеру в правоохранительных органах еще в советское время.

Ставку сделали на юмор, любовь зрителя к Яковлеву и ностальгию по СССР. Что из этого получилось, можно почитать в комментариях недовольных зрителей. Довольных практически нет.

Первая претензия поклонников — это совсем не смешно.

«Долго шла реклама нового сериала «Милиционер с Рублёвки», которая меня не особо зацепила сюжетом. Но сам сериал ждала, думая что он будет интереснее анонса. Но чуда не случилось. Пару раз попробовала посмеяться, но потом сказала себе «Стоп, это реально не смешно», – пишет зрительница из Саратова.

Многим не нравится игра актеров. Единственный, кого зрители оправдывают и жалеют, – это исполнитель главной роли Яковлева в молодости – актер Артем Сучков.

«Все мы в школьные годы по воле своей или по принуждению ходили в ТЮЗ (Театр юного зрителя) и смотрели постановки великих произведений в исполнении бездарных школьников. Вот как раз сериал «Милиционер с Рублёвки» навеял мне эти воспоминания.

Ужасный юмор, ужасная актёрская игра за три копейки…

Единственный плюс – в подборе главного персонажа. Он более-менее похож на Володю. В остальном же это очередное пробитие дна», – комментирует увиденное волгоградец.

«Думали, народ и это проглотит? Зачем стараться... Актеров подставили, зрителей своей рекламой обманули, предыдущий сериал прям опустили!» – переживает другой телезритель.

Еще одно жесткое мнение о сериале: «Уж не знаю, чем руководствовались создатели нового комедийного телесериала 2021 года под названием «Милиционер с Рублёвки», но по факту им удалось снять бестолковую и дешевую пародию на неплохой сериал, которую вообще с трудом можно смотреть. Я глянула первую серию и поняла, что дальше можно и не ждать выхода новых, так как это, на мой вкус, просто шлак и отстой».

Лишь немногие в качестве плюса отмечают музыкальное сопровождение, песни 1990-х, которые создают атмосферу перестроечного времени. На этом положительные характеристики «Милиционера с Рублёвки» от зрителей заканчиваются...