В Совфеде недовольны фильмом с Петровым из-за подрыва доверия к силовикам

Сенатор Алексей Кондратьев заявил, что фильм «Полицейский с Рублевки» подрывает доверие к силовым структурам.

Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам Кондратьева, в советские времена фильмы о полиции, снятые на бюджетные деньги, формировали положительное отношение граждан к органам власти.

«Сегодняшние фильмы, например "Полицейский с Рублевки", направлены на подрыв доверия к силовым структурам. В них показываются люди в форме, которые грабят банки, занимаются вымогательством, что формирует негативный образ у населения», — заявил Кондратьев.

Сенатор также предложил обсудить вопрос о том, чтобы создатели подобных фильмов консультировались с представителями силовых структур и Российского военно-исторического общества.

«Полицейский с Рублевки» — комедийный сериал и одноименный фильм о жизни полицейского Гриши Измайлова, которого играет Александр Петров.