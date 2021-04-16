"Надо было знать меру": легенда ликвидации аварии на ЧАЭС оценил фильм Козловского

Наш ответ американцам – примерно так описывали новую работу Данилы Козловского, решившего выступить в качестве режиссера драмы «Чернобыль», премьера которой состоялась 15 апреля. Причем если год тому назад многие называли многосерийный фильм телеканала НВО лентой, не совсем соответствующей действительности, а потому ожидали от российской версии пересказа этой истории чего-то нового, то сейчас мнение меняется даже у тех, кто являлся непосредственным участником тех трагических событий весной 1985 года.

К примеру, своим мнением о вышедшей картине в разговоре с «Дождем» поделился легендарный чернобыльский генерал-майор Николай Тараканов, который лично руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов с крыши разрушенного блока ЧАЭС. И, по словам офицера, несмотря на то что Данила Козловский является талантливым артистом, его фильм в большей степени выглядит сумбурным и фантастическим, а также основанным на фактах, которых в Чернобыле не было.

«Мне легко сравнивать этот фильм с тем, что было в реальности. Я был на Чернобыле три месяца, и все детали ликвидации последствий аварии мне известны. Что сказать о фильме Данилы Козловского? Конечно, видно, что он талантливый юноша – взялся за такую серьезную тему. Конечно, пока еще не Сергей Бондарчук, ему до этого далековато.

Если без деталей, то в целом фильм выглядит сумбурным. Сумбурный и больше фантастический, который основан на фактах, которых не было на Чернобыле. Фильм очень тяжелый. Фантастическая часть картины, конечно, удалась, но фильм перенасыщен тяжелыми моментами. Надо было знать меру. Фильм не вызвал у меня удовлетворение, в целом он мне не понравился», – поделился Тараканов.