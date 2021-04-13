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Борткевич пел Харрисону "Ой, цветёт калина" и мечтал поработать со Спилбергом

Культура и ТВ
17:23, 13 апреля 2021

Борткевич пел Харрисону "Ой, цветёт калина" и мечтал поработать со Спилбергом
Фото: стоп-кадр YouTube
Фото: стоп-кадр YouTube

Один из самых известных «Песняров», участник золотого мулявинского состава Леонид Борткевич, исполнитель песен «Белоруссия» и «Берёзовый сок», скончался в больнице в Минске: у него были проблемы с сахаром в крови и с сердцем…

Его жизнь была похожа на кульбиты, которыми славилась его бывшая жена — гимнастка Ольга Корбут: попытка создать свои «Песняры» в Москве; Америка, где ему не дали поработать при Брежневе, но потом он не только получил гражданство, но и познакомился со Спилбергом и Харрисоном; обида на то, как белорусское государство использовало ансамбль, дав статус государственного…

Но в конце жизни Леонид Леонидович успел помириться с теми, с кем так долго и отчаянно спорил в течение десятилетий, и прежде всего с экс-коллегой по ансамблю Валерием Скорожонком. С ещё одним, куда более закадычным приятелем Анатолием Кашепаровым, в 2019 году, в год 50-летия «Песняров», они посетили «Славянский базар в Витебске».

С Борткевичем мы делали интервью ещё в 2004-м. Про Спилберга и Харрисона он мне рассказывал в какой-то забегаловке на Белорусском вокзале в ожидании поезда на его родину.

Истории про интерес Стивена Спилберга снять киномюзикл «Мелодии славянского короля» воспринимались там особенно колоритно:

– С ним мы предварительно уже разговаривали, теперь он приедет на наш концерт в Нью-Йорке, и, надеюсь, договоримся окончательно, – был полон планов и надежд Леонид Леонидович. – С нашей стороны режиссера пока назвать не смогу. Мне бы хотелось видеть в этом качестве Андрона Кончаловского, но ему я пока не предлагал. Кончаловский очень хорошо знает Америку, их рынок, он замечательный режиссер.

Борткевич хвалился, что побывал в гостях у Джорджа Харрисона, который планировал мировой тур «Прощай, XX век» с Клептоном, Элтоном Джоном, Rolling Stones, Queen, и якобы туда же хотел подписать наших «Песняров». Я смотрел на песняра недоверчивым взглядом, но он вполне убедительно рассказывал, что у жены Ольги Корбут в Америке было много поклонников, и среди них Реймонд Стивенс, вице-президент фирмы «ХХ век Фокс».

Они дружили семьями, и однажды, когда речь зашла о битловском альбоме Abbey Road, Стивенс усадил своих гостей в вертолёт и взял курс на резиденцию Харрисона в Хане. Вручил Борткевичу диск с автографом, пригласил за рояль и попросил что-нибудь спеть. В резиденции «битла» гордо зазвучала «Ой, цветёт калина в поле у ручья». Собравшиеся высоко оценили русское музыкальное наследие, и якобы именно тогда Джордж решил позвать «Песняров» в тур с мировыми грандами. Однако в 2001-м Харрисона не стало…

На родине тоже всё могло бы сложиться по-другому. Легендарный вокалист, казалось, никак не мог найти свою нишу между белорусскими государственными «Песнярами» и ансамблем «Белорусские песняры» Дайнеко, который базировался в Москве. Периодически он всплывал в этом бермудском треугольнике между Белоруссией, Россией и Америкой. Хотя, наверное, заслуживал большего...

Теги: #Белоруссия #Знаменитости #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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