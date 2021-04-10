Для земляков остался "Степанычем": Кто спонсировал открытие музея Черномырдина

На родине первого премьер-министра современной России, в селе Черный Отрог Оренбургской области, с помпой открыли его музей – второй после Ельцин-центра крупный музей современного политика. Sobesednik.ru пообщался с его исполнительным директором Ириной Павловой.

- Музей не могли открыть два года. Повлияло личное вмешательство Путина, который несколько месяцев вдруг поинтересовался судьбой музея Черномырдина?

– Владимир Владимирович говорил с сыном Черномырдина – Виталием Викторовичем – 3 ноября на спуске ледокола в Санкт-Петербурге, потому что есть небольшие проблемы с устойчивым финансированием. Музей частный, строил его Газпром. И сейчас, благодаря поручению Путина, эти вопросы регулируются. Надеемся, что теперь, когда музей уже открылся, не будет возникать вопросов с устойчивым финансированием.

– Это очень большой музей...

– Да, у нас больше восемь тысяч квадратных метров. Это три музея в одном: музей о Викторе Степановиче, музей села и коллекции Черномырдина, которые он собирал.

– Представлены его знаменитые афоризмы?

– Конечно, им посвящена отдельная экспозиция в холлах.

– Музей уже снимает посетителей?

– У нас открытие проходит три дня. В первый день было официальное открытие, где был губернатор, советник президента по культуре Владимир Толстой и официальные лица. Это было закрытое мероприятие, но тем не менее присутствовало около 200 гостей. На второй день мы открываемся для односельчан, земляков Виктора Степановича – местных жителей. На третий день встречаем представителей туристической отрасли, так как презентуют наш музей как новую достопримечательность Оренбургской области.

– Сообщалось, что к музею пустят даже специальную электричку, это так?

– Да, будет запущена специальная электричка «Оренбург – музей Черномырдина». Она будет регулярной, но периодичность пока до конца не определена. Мы предполагаем, что это будет электричка выходного дня и на время каникул для школьников.

– Кто стал главными спонсорами музея сейчас?

– Все капитальные вложения осуществил Газпром, а текущие вложения помогает осуществлять ВТБ-банк.

– А частные инвесторы есть?

– Есть. Это друзья, соратники Виктора Степановича, которые помогают содержать музей.

– Музей заложил еще сам Черномырдин?

– Да, он выкупил здание райкома партии в Черном Отроге, где планировал основать музей села. Туда он хотел передать свои коллекции, но, к сожалению, он ушел из жизни, и Указом президента об увековечивании памяти первого премьер-министра было принято решение создать здесь музейно-образовательный комплекс. В Черном Отроге же, помимо музея, открыты детский сад, школа. То есть музей села замыслил сам Виктор Степанович, но сейчас это больше, чем просто музей села.

– Сколько автомобилей в коллекции Черномырдина?

– Вообще у него более трех десятков автомобилей, но в музее представлены не все. Он был большим любителем машин. У него отец был шофером в 1930-е годы, и ездил еще на прототипе полуторки, который тоже у нас представлен. С этого началась любовь Виктора Степановича к автомобилям, тогда в Черном Отроге профессия шофера была одной из престижных.

– Что односельчане рассказывают о Викторе Степановиче?

– Для них Виктор Степанович остается «Степанычем», своим, любимым, очень уважаемым земляком, который, какой бы пост ни занимал, все равно возвращался в родное село и участвовал в жизни простых людей. Здесь рассказывают, например, как, уже будучи министром, Виктор Степанович приехал, чтобы помочь одному своему родственнику жениться – девушка восемь лет не соглашалась выйти за него замуж, и только благодаря сватовству Виктора Степановича образовалась семья, которой уже более 50 лет. Благодаря Виктору Степановичу и развивалось село – сельское хозяйство, местный собор, сохранилась школа, больница. Село до сих по живет памятью и делами Виктора Степановича. И теперь здесь создан действительно крупный современный музей –поверьте мне как музейщику, который приехал из Карелии, из музея Кижи.

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– Это, по сути, второй большой музей современному политику после Ельцин-центра в Екатеринбурге. Будут у вас проходить какие-то мероприятия, события, помимо выставок?

– Сейчас еще не сформирован событийный календарь. Есть только две даты – памяти и день рождения Виктора Степановича, но конечно, мы этим не ограничимся, и будем проводить и образовательные, и событийные мероприятия. В инфраструктуре музея есть большой киноконцертный зал на 380 мест, он будет работать для местных жителей как площадка искусства и культуры.

– Черномырдина сейчас уже стали называть и современным Столыпиным, и Витте, есть основания для таких параллелей?

– Местные жители его называют своим, народным. А те, кто с ним работал – Чубайс, Рыжков – все отмечают его главную особенность – это любовь к людям. Какие бы решения он ни понимал на всех уровнях власти в бытность министром, премьер- министром, он всегда в первую очередь думал о людях – это общеизвестный факт.