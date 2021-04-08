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Инфаркт, Бетховен, князь: Никита Кукушкин поразил зрителей в спектакле "Человек без имени"

Культура и ТВ
23:48, 07 апреля 2021

Инфаркт, Бетховен, князь: Никита Кукушкин поразил зрителей в спектакле "Человек без имени"
Никита Кукушкин // Фото: Global Look Press
Никита Кукушкин // Фото: Global Look Press

В новом спектакле«Гоголь-Центра» «Человек без имени» звезда этого театра, актер Никита Кукушкин, путешествует во времени и превращается в князя Одоевского, в Бетховена, на минутку в жандрама и создает на сцене фантастический космос из музыки, литературы, алхимии, философии и кулинарии.

В конце он, русский Фауст, пробует отравленный десерт, преподнесенный равнодушным воплощением зла (сахар – это белая смерть и худшее из зол, мы же знаем).

Спектакль сделан по пьесе Валерия Печейкина, в которой соединены произведения князя Владимира Одоевского. На эту постановку Кирилл Серебренников был вдохновлен необычной выставкой искусствоведа Сергея Хачатурова, посвященной Одоевскому, незаслуженно нами забытому. Мы помним только книжку князя «Городок в табакерке». Да и то не все, а только поколение 40+.

С этой книжки все и начинается. Кукушкин, бродя по залу, перечисляет «хлам», который он, то есть мы выкидываем из квартиры, а там книга по вязанию, венгерский политический детектив, книжка какого-то Одоевского «Городок в табакерке».

«Это такая прекрасная ерунда», – объясняет Кукушкин партеру.

Затем он, пока еще наш современник, садится в метро на «1905 года», на «Пушкинской» у него инфаркт, уже мертвым приехал в тупик, а за это положен штраф – и как раз столько и стоит книжка Одоевского.

Потом уже сам князь удивленно спрашивает: Если есть «Пушкинская», «Достоевская», «Маяковская», то как добраться до «Одоевской»?

Никак. Из Одоевских мы с грехом пополам помним только декабриста Александра Одоевского, кузена нашего героя.

Физподготовка у Никиты Кукушкина что надо. Мгновенные метаморфозы, например, в глохнущего с 26 лет Бетховена с клочьями проволочных антенн вместо волос, опыты по улавливанию звука и создание для Бетховена пангармоникона – ни одной секунды без движения.

Мальчики-колокольчики, молоточки и валик с крючочками тоже будут. И некоторые мальчики в серебряных юбочках, да.

Смелый этот князь, однако, как бы ему сегодня извиняться не пришлось перед кое-кем. Но Одоевский в нашем времени не задержится. Ему же еще нужно Пушкина позвать на обед – и сцена составления списка продуктов, которые нужны князю для его алхимической кулинарии, тоже тот еще квест.

Ближайшие спектакли – 16, 17, 18 апреля в «Гоголь-Центр».

Теги: #Серебренников #Театр

Рубрика: Культура и ТВ

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