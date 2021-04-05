"Ее первое блюдо я выбросил в помойку". Ивлев рассказал о жизни с молодой женой

Телеведущий Константин Ивлев и его избранница Валерия Куденкова стали новыми героями программы Лолиты Милявской «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница».

В эфире певица высказала свое отношение к недавнему разводу главного шеф-повара страны с женой Марией, с которой он прожил в браке более 20 лет, и его женитьбе на новой избраннице. А Ивлев в свою очередь разоткровенничался по поводу отношений с молодой женой.

Ивлев и Куденкова сыграли свадьбу в феврале. Их разница в возрасте составляет 19 лет. После развода Ивлева с матерью двоих его детей Марией многие осуждали его новые отношения. Но у Лолиты Милявской другое мнение на этот счет.

– Я одобряю его поведение – нечего жить с тем, кого не любишь, – заявила ведущая «ДНК-шоу».

Более того, по словам Милявской, у Ивлева и Куденковой идеальная генетическая совместимость.

– У Константина активный ген главного мужского гормона – тестостерона, а у Валерии есть мутации, которые повышают уровень женского гормона эстрадиола, – пояснила Лолита. – Можно сказать, что альфа-самец встретил альфа-самку.

Пара рассказала о своем знакомстве и семейной жизни. Как оказалось, познакомились Лера и Константин при не самых романтичных обстоятельствах – на рынке.

– Она стояла и ела черешню около рыбного прилавка, где воняло рыбой, – поведал 47-летний Ивлев.

– Я иду и смотрю – девчонка улыбается своими зубами белыми. Черешня еще – мой любимый продукт. Думаю: ну что ж это такое! Наверное, это химия!

Как оказалось, у шеф-повара и его возлюбленной расположенность к одной и той же болезни – варикозу ног и ожирению. Но пара уверяет – растолстеть они друг другу не дадут. Каждый тщательно следит за питанием своей половинки.

– У Леры есть талант женщины, она не только ухаживает за собой, но и видит все, что находится рядом, – говорит Константин. – Один из талантов Леры, которому я научился, – это прийти и разговаривать. Мы общаемся очень часто.

Еще Лера неплохо готовит. Она мне однажды такие блины сделала – ух, огонь! Но первое блюдо, которое она мне приготовила, я выбросил в помойку.

– Костя выбросил мой омлет прямо с тарелкой в помойку, – рассказала Валерия. – Он молча встал, взял тарелку вместе с омлетом и выкинул в ведро, а потом спокойно вернулся и продолжил есть дальше. Я не удивилась этому, ведь уже видела, как Костя метает тарелки.

Ивлев уверяет, что брак с его второй женой – последний в его жизни, и разводиться он больше не будет.

– У нас когда свадьба была, некоторые друзья не смогли приехать, – вспомнил телеведущий. – Я им сказал: «Ребзя, я же больше жениться-то не собираюсь. Поэтому посерьезнее относитесь!»