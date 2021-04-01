Телеведущий Александр Мягченков обвиняет турфирму в мошенничестве

Постоянный эксперт программ федеральных телеканалов, ведущий программы «Разговор с Александром Мягченковым», по его словам, стал жертвой обмана со стороны туристического агентства Riding Travel.

О том, что потерял солидную сумму денег, Мягченков рассказал в интервью Sobesednik.ru.

– Компания предложила мне хороший тур в экзотическую страну на одиннадцать дней, – рассказывает Мягченков. – Выбрали четырехзвездочный отель. Все мне понравилось, я проникся доверием к компании.

Договор с агентством оформляли через сотрудницу Карину, которая вместе со всеми документами прислала и счета на оплату. Александр перевел деньги на счет компании, но в ту же минуту, как деньги были переведены, телефоны сотрудников перестали отвечать.

Когда Александр наконец дозвонился, сотрудник, представившийся Георгием, сообщил, что деньги на счет фирмы не поступали. В офис компании телеведущему попасть не удалось, так как он находится в башне «Федерация» в «Москва-Сити», где действует пропускной режим.

– У меня на руках платежки, подтвержденные банком-отправителем. «Финансовая операция совершена, деньги находятся на счету компании, которой вы переводили», – сказали мне в банке, – сообщил Мягченков.

– Произошедшее с Александром, к сожалению, типично, – комментирует ситуацию известный адвокат Алексей Попов. – Нужно очень внимательно относиться к выбору туроператора, поскольку это чревато испорченным отпуском, нервами, здоровьем. Желательно найти возможность подъехать в офис, посмотреть документы, нелишне будет почитать отзывы.

Адвокат Алексей Попов//фото: личный архив А.Попова

Вернуть деньги будет непросто. Для начала, если вы поняли, что вас обманули, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы, а в дальнейшем в суд для взыскания денежных средств, хотя и судебное решение не гарантирует возврата уплаченной суммы.

Телеведущий написал заявление в отделение полиции ЦАО Тверской, но результатов пока нет. Александр, по его словам, пребывает в полной растерянности и надеется на квалифицированную помощь полицейских.