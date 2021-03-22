"Тотальный диктант" впервые пройдет и с английским текстом. Пишет Глуховский

Акция «Тотальный диктант», которая предлагает россиянам и не только проверить свои знания русского языка, в этом году позволит также подтянуть и английский — впервые диктанты будут проводиться на двух языках. Текст на обоих языках составил писатель Дмитрий Глуховский.

На сайте проекта говорится, что регистрация на диктант начнется уже 31 марта. Желающим предстоит выбрать на сайте, на каком языке они хотят его пройти, причем можно выбрать сразу оба, так как английская версия пройдет через полтора часа после русской.

Одним из соорганизаторов акции стала компания EF Education First. На английском диктант можно будет написать на 52 площадках в 18 различных городах России. Среди людей, которые будут читать текст, значится посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус. По данным организаторов, в 2019 году акция прошла в 81 стране мира. В ней приняли участие 1200 разных городов и 3939 площадок, а также четверть миллиона человек.

В этом году «Тотальный диктант» начался с громкого скандала, когда Россотрудничества отказалось поддерживать проект из-за того, что текст доверили написать Глуховскому, которого главы ведомства Евгений Примаков назвал «русофобом». В ответ Глуховский заявил, что считает себя «патриотом» России и объяснил Россотрудничесту свое мнение о значении этого понятия.

При этом организаторы акции настаивают, что проект был и остается вне политики.