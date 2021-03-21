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"Никто": "Джон Уик" по-найшуллерски

Культура и ТВ
16:51, 21 марта 2021

"Никто": "Джон Уик" по-найшуллерски
Фото: стоп-кадры из трейлера фильма "Никто"
Фото: стоп-кадры из трейлера фильма "Никто"

Sobesednik.ru – о новой картине создателя нашумевшего «Хардкора» Ильи Найшуллера.

С понедельника по воскресенье Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк) живет по устоявшемуся рутинному расписанию. Проснулся, занялся физкультурой, приготовил кофе, вынес мусор, просидел целый день на нелюбимой работе, приехал домой, когда жена уже спит – так выглядят будни Хатча. День сурка для героя мог бы продолжаться и дальше, если бы не одно событие. Однажды в его дом забираются горе-грабители, которым удается забрать только двадцать долларов (остальное на карте), дешевые часы Хатча и браслет с котиками его дочери – она единственный член семьи, не охладевший к отцу. По итогу, кроме самооценки героя, никто не пострадал. Дело в том, что у Хатча была возможность вырубить одного из злоумышленников клюшкой для гольфа, но в решающий момент он ее упустил. Мэнселл и так уже переживает кризис в отношениях с женой, в глазах сына и коллег выглядит заурядным и бесхарактерным человеком, а тут еще приходится слушать нравоучения о самообороне.

Однако это – лишь настоящее Хатча. В прошлом он был «аудитором» в «организации из трех букв», а сейчас явно устал от унылой жизни и ностальгирует по былой работе, что побуждает его найти обидчиков и заставить их вернуть «БРАСЛЕТ С КОТИКАМИ, МАТЬ ВАШУ!» И все бы ничего, вот только в ночь возмездия по пути домой Хатч натыкается на агрессивную компанию пьяных мужчин, которые по случайности или воле судьбы сели в один автобус с героем и начали приставать к девушке. Предсказуемо Мэнселл отправляет каждого из них в нокаут. Но среди пострадавших оказывается парень по имени Федя (Александр Паль) – брат русского мафиози Юлиана (Алексей Серебряков), который отныне намерен отомстить Хатчу во что бы то ни стало.

Сложно представить, но в основе нового боевика Ильи Найшуллера лежит реальный случай, приключившийся с исполнителем главной роли – Бобом Оденкерком. Однажды актер натолкнулся у себя в подвале на забравшегося к нему в дом мужчину, после чего принял решение там же его запереть и вызвать полицию. В итоге Боб услышал в свой адрес от полицейского ту же фразу, что и его герой: «вы сделали все правильно, но будь это моя семья, то преступнику бы не поздоровилось». Из дальнейших размышлений на темы «что могло побудить человека не сопротивляться злоумышленникам, когда его семье угрожает опасность?» и «как подобное событие может повлиять на его жизнь?» и выросла очередная безбашенная лента автора знаменитого «Хардкора».

С первого взгляда «Никто» очень напоминает «Джона Уика», сценарий для которого, к слову, тоже писал Дерек Колстад. И там, и там главный герой – бывший наемный убийца, а формальная отправная точка для развития событий – жажда восстановления справедливости и месть. Как и в случае с «Уиком» у Найшуллера важнейшими составляющими являются экшн и визуальная картинка – эффектную форму для фильма создал Павел Погоржельский, тонко передавший тревожность в «Реинкарнации» и «Солнцестоянии» Ари Астера. 

Так первая крупная разборка в виде эпичной драки в автобусе, где для расправы над противниками жесточайшим образом используются как навыки рукопашного боя, так и любые подручные средства, по виртуозности отсылает к южнокорейским боевикам и особенно «Рейду» Гарета Эванса. Ближе к середине лента дозировано начинает окунать нас в неоновые тона, напоминающие не то о том же «Джоне Уике», не то о картинах Николаса Виндинга Рефна. А финальная стычка же заставляет вспомнить о фильмах Джона Ву. Удовольствие зритель получит  и от эффектного появления Юлиана и «Милого моего бухгалтера» в его исполнении – за воплощение образа безбашенного социопата отдельный поклон Серебрякову. Плюс вся эта заварушка проходит под драйвовые композиции Дэвида Бакли, чья музыка звучала в «Мотыльке», «Славных парнях», «Из Парижа с любовью» и «Городе воров». 

В то же время у «Никто» есть отличительная черта, заключающаяся в самой личности и судьбе Хатча, за которыми ощущается бездонная грусть. И в этом ключе выбор на главную роль Боба Оденкерка, сыгравшего сперва в «Во все тяжкие», а затем в «Лучше звоните Солу» человека с нависшим над ним роком судьбы, видится вполне оправданным. То, что происходит с Хатчем, кажется точно такой же неотвратимостью, на которую указывает даже плакат с «Печатью зла» Орсона Уэллса, где агент отдела по борьбе с наркотиками превращается из законопослушного мужа и полицейского в мстительного безумца. Таким образом в герое Оденкерка видишь больше не машину, запрограммированную на убийства, а доведенного до нервного срыва среднестатистического человека, который только и пытался сохранить семью и не забывал наносить нежные визиты отцу (неподражаемый Кристофер Ллойд), у которого по телевизору символически бесконечно идут вестерны. 

Как ни крути, но у Найшуллера вновь получилось создать качественный продукт, в котором гармонично уживаются элементы брутального кровавого кино, меланхолия и семейные ценности. А уж Боб Оденкерк, который расправляется с врагами не хуже, чем Киану Ривз или Лиам Нисон, точно откроется для вас с новой стороны. В конце концов, что может быть лучше полутора часов экшна и драйва на большом экране после долговременной изоляции?

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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