Сергей Сафронов возвращается на ТНТ

Телеведущий, который со скандалом покинул «Битву Экстрасенсов», намекнул на свое возвращение – эксклюзивно нашему корреспонденту.

В начале последнего сезона на главном эзотерическом проекте вспыхнул скандал. Некая Алина Вердиш развернула целую акцию против ведущего шоу, известного иллюзиониста Сергея Сафронова. В своем Youtube-канале она разоблачает телеведущего, говоря о том, что он берет взятки за подсказки на испытаниях. Цены значились в сотнях тысяч. По ее словам, Сафронов обманул ее на полтора миллиона рублей. Женщина привела в доказательства фото переписок, аудиозаписи.

Телеканал ТНТ, не долго думая, объявили об отстранении Сергея Сафронова. Этот скандал непросто дался Сергею. Мы встретили иллюзиониста на вечеринке по случаю дня рождения DJ Кати Гусевой, вопросы о скандале подпортили ему настроение.

– Тяжело, конечно, все это в себе носить, но я сейчас весь в работе, жалость вызывать не буду, – говорит Сергей. – На днях встретил Веру Сотникову, мою бывшую соведущую, она когда обо всем этом скандале узнала, плакала. Мне звонили братья Запашные, Никас Сафронов приглашал на свой званый ужин… Во время всего этого «хайпа» я получил большое количество добрых сообщений, слов, в том числе от моих подписчиков, а в наше время доброе слово дороже золота.

– Помню, вы были обижены на ТНТ за то, что они вас не поддержали, наладили с каналом отношения?

– Безусловно, – подмигнув глазом сказал Сергей.

– То есть что- то планируется?

– Все хорошо! – с улыбкой заинтриговал нас иллюзионист.