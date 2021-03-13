"Не потерпим цензуру такого рода": Режиссер "Суперновы" о вырезанных в России кадрах

На этой неделе в российский прокат вышел фильм «Супернова», рассказывающий об отношениях гей-пары, которую сыграли Колин Ферт и Стэнли Туччи. Выяснилось, что ради отечественных кинотеатров картину изменили, вырезав из неё трехминутный отрывок, описывающий интимную связь двух мужчин. Причем авторы, как оказалось, были не в курсе этого.

«Мы, создатели фильма, самым решительным образом возражаем против цензуры "Суперновы" в России. Вызывает глубокую тревогу тот факт, что фильм был смонтирован без нашего разрешения и против нашей воли», — пояснил режиссер ленты Гарри Макквин русской службе «Би-би-си».

Сам прокатчик комментариев по этому вопросу не дает, а Макквин, хотя и говорит, что осознает степень давления, которую мог испытать дистрибьютор в РФ, но «не потерпит цензуры такого рода». Он настаивает на том, чтобы фильм вышел по всему миру в оригинале без каких-либо вырезанных частей.

Причем фильм даже после акта цензурирования вышел с ограничением по возрасту «18+». Опрошенные изданием критики полагают, что прокатчик опасался отказа демонстрации картины в России. Отмечается, что в пресс-материалах вообще не говорится о том, что речь идет о гомосексуальных отношения: «Теперь [без вырезанных фрагментов секса] невнимательный зритель вполне может счесть, что перед ним картина о крепкой мужской дружбе», — полагает Антон Долин.