"Супернова": Ироничный Туччи, сдержанный Ферт и бесконечность между ними

Sobesednik.ru рассказывает, зачем смотреть камерный, но чувственный и глубокий фильм Гарри Маккуина о последних днях любви.

По английской полупустой проселочной дороге неспеша проносятся автомобили, в одном из которых находятся писатель Таскер (Стэнли Туччи) и пианист Сэм (Колин Ферт). Таскер сетует, что Сэм никак не может прибавить газ, а тот, в свою очередь, ворчит, что они не будут возвращаться домой из-за того, что Таскер «опять что-то забыл». Их бурная молодость прошла, они сохранили, преумножили свою любовь, прожили вместе уже много лет, а теперь отправились на последний концерт Сэма, после которого он завершит карьеру ради своего партнера. Дело в том, что у Таскера деменция. Постепенно он теряет память и контроль над собственным телом, боится превратиться из «водителя» в «пассажира», а также не хочет быть обузой для Сэма, который уже решил посвятить себя заботе о любимом человеке.

Роуд-муви с космическим названием «Супернова» Гарри Маккуина, дебютировавшего в качестве режиссера и сценариста семь лет назад с фильмом «Хинтерленд» (номинацияна«Лучший британский полнометражный фильм» на Raindance и «Лучший дебютный фильм» на Международном Пекинском кинофестивале), условно можно разделить на три части. Первая – тридцатиминутная поездка героев до родительского дома Сэма, в процессе которой становится ясно, что кино Маккуина крайне камерное и построено в большинстве своем на диалогах и крупных планах. Тут же мы узнаем, что Таскер не хочет продолжать лечение, которое ему не помогает, и хочет иметь право выбора. Вторая часть разворачивается в доме сестры Сэма, где он случайно узнает о планах Таскера покончить жизнь самоубийством и постепенно понимает, что сейчас они находятся в последнем совместном путешествии. Кульминация наступает с третьим актом, когда персонажи Ферта и Туччи остаются один на один и оказываются вынуждены выслушать и услышать друг друга.

«Супернова» – фильм максимально медленный и скупой на действия, но крайне энергетически заряженный, чему нечего удивляться. Как для Гарри Маккуина, так и для исполнителя центральной роли Стэнли Туччи история личная. В 2015 году режиссер был свидетелем прогрессирующей болезни и смерти его коллеги по работе, а также видел, как его близкая подруга была вынуждена поместить своего 60-летнего отца в дом престарелых. Туччи же двенадцать лет назад пережил смерть жены от рака. Сюжет, держащийся на внутреннем эмоциональном мускуле, который дополнительно обнажается благодаря актерской игре, не нуждается в обилии событий и лишней натуге. Картина Маккуина соткана из ментальной близости, интимности, символизирующей медленное угасание предметности и мельчайших деталей, которые ощущаются на метафизическом уровне и отражают внутреннюю близость героев.

Отдельного разговора заслуживает актерский дуэт Колина Ферта и Стэнли Туччи. В их даже малейших движениях и взглядах нет и доли фальши, а разворачивающийся внутренний конфликт и его разрешение выглядят настолько естественно, что во время фильма возникает только одно желание – отдаться эмоции. Если вам нравятся сарказм и ирония, которыми Туччи часто наделяет своих персонажей, то в «Супернове» вы сможете увидеть их тонкую смесь с горечью и смирением перед неизбежным. Ферт также узнаваем в своей сдержанности, с которой в фильме соседствуют отчаянные и порой переходящие в ярость попытки его героя ухватиться за ускользающее время, отведенное на то, чтобы побыть с любимым человеком. Так перед нами разворачивается тихая драма болезненного прощания. Или даже правильнее сказать разрыва – настолько герои выглядят единым целым.

Напоследок хочется обратиться к названию фильма – термин, характеризующий явление, в ходе которого звезда резко и многократно увеличивает свою яркость перед угасанием. Так и финальные кадры, где в героях разгорается нечто космической силы, напоминают эту самую вспышку. Вот такая не новая, но в рамках фильма элегантная и совсем не приторная метафора, характеризующая процесс угасания, пронизывающего всю картину, после которой надо выдохнуть и вернуться из кинозала к своей жизни с новой силой.