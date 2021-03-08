"Опарышей в головах у нас выращивают уже давно и успешно": Троицкий о сериале "Топи"

Артемий Троицкий дал большое интервью «Собеседнику» (выйдет в ближайшем номере газеты), в котором высказался и о «Топях» Владимира Мирзоева и Дмитрия Глуховского.

— Как ни странно (я почти не смотрю сериалы), этот мы посмотрели. Дело в том, что мы и с Володей Мирзоевым знакомы лет 40, наверное, и с Дмитрием Глуховским тоже познакомились несколько лет тому назад и поддерживаем прекрасные отношения. Так что интересно было «Топи» посмотреть. Это, конечно, жанровый фильм в стиле ужасов и мистики, криминала и макабра, но при этом там имеется российский колорит, который по-видимому призван показать, что провинциальная Россия — это такая сплошная хтоническая Кущевка на отравленной стоячей воде. Страшно, аж жуть, как пел Высоцкий. И никуда оттуда не выбраться.

Я лично смотрю на российскую провинцию с большим сочувствием и сожалением и вижу, конечно, как пустеет деревня, как катится в тартарары вся российская провинциальная культура... Всё, конечно, не настолько чудовищно, как это изображено в фильме — хотя в метафоричном кино так и должно быть. Есть сильные, хотя и лобовые образы — и зона, поменявшаяся местами с волей, и поезд, бегущий по кругу... Да и опарышей в головах у нас выращивают уже давно и успешно.