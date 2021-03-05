"Свободу Навальному!" Актёр Семён Трескунов высказался на вечеринке блогеров

Актёр Семён Трескунов, снявшийся в главной роли в вышедшей в четверг на экраны комедии «Рашн Юг», не удержался и в конце своего выступления произнёс почти запрещённую в России фразу «Свободу Навальному!», несмотря на разговоры в актёрских кругах о том, что поддерживающим протестные настроения будут чинить препятствия в карьере.

На вечеринке собрались влиятельные в тинейджеровском мире персонажи – обитатели «блогерхаусов» – Dava, Милохин и другие. Затесались среди блогеров Монеточка, Мария Кравченко из Comedy Woman и почему-то Сергей Филин из Большого театра (тот самый, которому несколько лет назад плеснули в глаза кислотой). Помимо них заглянули на party и актёры фильма «Рашн Юг» (собственно ему действо и было посвящено).

Семён Трескунов стал открытием протестного движения в начале 2021 года: он, будучи уже известным по фильмам «Хороший мальчик» и «Ивановы-Ивановы», записал видеообращение в поддержку Навального.

После этого по месту его прописки приходили сотрудники уголовного розыска. Кроме того, Никита Михалков в своём «Бесогоне» в числе других протестных актёров озвучил ставки Трескунова и задал сакраментальный вопрос «Чего вам не хватает в России?» Семён оказался единственным, кто ответил мэтру.

Фразу «Свободу Навальному!» юные блогеры встретили не то чтобы громом оваций, но доброжелательными аплодисментами. А вот коллега по фильму актёр Александр Метёлкин решил в ответ продекламировать другой слоган: «Слава роду!» Тут уж ведущий вечера не выдержал: «Похоже на секту какую-то». Одна из снявшихся в «Рашн Юге» актрис попыталась объяснить, что «Саша из Туапсе, и там так принято».