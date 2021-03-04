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"Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного канала

Культура и ТВ
10:36, 04 марта 2021

"Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного канала
Global Look Press
Global Look Press

Киностудия «Союзмультфильм» заявила о планах запустить неэфирный детский канал. Детали проекта пока не раскрываются.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на ряд источников, новый канал могут организовать на базе уже действующего телеканала «Мультиландия». 

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма"», – пояснил представитель киностудии, добавив, что вдаваться в какие-либо подробности пока преждевременно. 

Согласно подсчетам экспертов, запуск канала на основе существующего позволит «Союзмультфильму» сэкономить $3–5 млн, а также время на раскрутку.

По словам собеседников издания, проблемным фактором в переговорах «Союзмультфильма» с «Мультиландией» стала вовлеченность последней в ряд судебных процессов: учредитель канала, «Киномания.ТВ», выступает ответчиком по нескольким искам в столичном Арбитражном суде и в Суде по интеллектуальным правам.

Рубрика: Культура и ТВ

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