Ярмольник и Варум стали актерами озвучки новой серии мультфильма о Чебурашке

Пресс-служба «Союзмультфильма» подтвердила, что героев новой серии про Чебурашку озвучили Леонид Ярмольник и Анжелика Варум. Актер озвучит крокодила Гену, а певица станет голосом Чебурашки.

Анжелика Варум отметила, что озвучка шла не под готовый материал, а наоборот – всю графику снимали под записанное аудио.

Новая короткометражка будет называться «Секрет праздника». Хронометраж ленты составляет шесть минут. Все герои будут выполнены в графике 3D.

Исполнителем саундтрека к праздничной серии стал Леонид Агутин.

Ранее Sobesednik.ru писал о премьере документального фильма с анимационными вставками о создателе Чебурашки Эдуарде Успенском.