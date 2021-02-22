На 75-м году жизни скончалась Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт

Умерла актриса Екатерина Градова, широко известная по роли радистки Кэт в советском сериале «Семнадцать мгновений весны». Также она снялась в картине «Место встречи изменить нельзя», где сыграла Светлану Волокушину. На момент смерти ей было 74 года.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — сообщила ТАСС директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Причина смерти не называется.

Большую часть жизни актриса проработала в московском Театре сатиры, в 1983 года она получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Градова была замужем за актером Андреем Мироновым. В браке у них родилась дочь Мария Миронова, она также стала актрисой, играет в театре и в кино.