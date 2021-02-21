"Рыцари справедливости": беспощадный экзистенциализм под оболочкой трагикомедии

Андерс Томас Йенсен начал снимать кино больше четверти века назад и за это время успел стать одной из ярких фигур датского кинематографа. Еще в 1997 и 1998 годах его короткометражки («Эрнст и свет» и «Вольфганг») номинировались на «Оскар», а всего год спустя 11-минутный метр «В ночь выборов», поднимающий темы политкорректности и расизма, таки получил золотую статуэтку. Неоднократно работал режиссер и над сценариями лент Сюзанны Бир – на его счету «Открытые сердца», «Братья», «После свадьбы», «Месть» и «Второй шанс». У самого Йенсена первая полнометражная картина вышла в 2000 году. С того времени он снял еще три ленты, из которых наиболее выделились трагикомичные «Адамовы яблоки», получившие номинацию Европейской киноакадемии за «Лучшую работу сценариста». «Рыцари справедливости» - пятый полный метр и, к большому удивлению, первая работа Йенсена, появившаяся в российском прокате. Впрочем, радует, что хотя бы сейчас одна из картин режиссера добралась до наших кинотеатров, и зритель сможет познакомиться с его выходящим за жанровые рамки творчеством.

Начинается лента с пролога. Накануне Рождестве некая девочка уговаривает отца купить ей в подарок велосипед. Они подходят к уличному торговцу, у которого, однако, не оказывается экземпляра нужного цвета – нужен синий, а в наличии только красные. Проблема, как оказалось, решается просто. Пообещав покупателям заказать товар, наш коммерсант делает звонок партнерам, и те крадут велосипед необходимого окраса. С этой короткой истории начинается цепочка причинно-следственных связей.

Сразу после пролога мы видим крушение поезда, повлекшее смерть значительного количества пассажиров. Среди умерших оказалась женщина, у которой остались несовершеннолетняя дочь Матильда (Андреа Гадеберг) и муж-военный Маркус (предельно серьезный Мадс Миккельсен) – они то и становятся одними из главных героев картины. Отцу и дочери не помешало бы сплотиться и выплеснуть свои эмоции, но между ними кажущаяся непреодолимой пропасть. Матильда не против пообщаться с психологами и пытается на то же уговорить погрязшего в комплексах папу. Тот, напротив, в тяжелой ситуации закрылся и раз за разом терпит неудачи в попытках нащупать точки соприкосновения с дочкой.

Вскоре к ним в дверь стучатся двое незнакомцев – неудачливые ученые Отто (Николай Лие Каас) и Леннарт (Ларс Бригманн). Они уверены, что крушение поезда было подстроено бандой неонацистов, которые хотели расправиться с человеком, свидетельствующим против них в суде. Для Маркуса, у которого основным навыком является расправа над врагами, новость становится красным флагом и отправной точкой для разработки плана мести. Помогать ему в этом будут Отто и Леннарт, а также супер-хакер Эмменталлер (Николас Бро) и молодой украинец Бодашка Литвиненко (Густав Линд), работавший в индустрии секс-услуг.

Всегда поражало, как прочно в лентах Йенсена драма и трагедия переплетались с черным юмором и иронией. Как безысходность и смерть, которая минуту назад дышала в затылок, уступали место надежде и вере. Как пугающие леденящие сцены, от которых кровь стынет в жилах, могли вместе со страхом вызвать смех. Стоит только вспомнить «Адамовы яблоки». В них больному раком священнику (его тоже играет Мадс Миккельсен) все те же неонацисты выстрелили в голову – оказалось, что пуля вышибла из мозга опухоль, в результате чего герой смог прожить долгую жизнь (по крайней мере, мы на это надеемся – у Йенсена возможен любой исход). Однако еще интереснее, как автор обыгрывает темы судьбы, веры, испытания, предназначения и переплетения судеб. По иронии герою Миккельсена в итоге помогает приговоренный к общественным работам в церкви неонацист, к которому снизошло провидение после того, как он увидел никак не сгорающее дерево, сбитое молнией.

«Рыцари» работают по такому же принципу, представляя смесь отчаяния и надежды, дикости и семейного тепла, печали и смеха. Формально картина выглядит трагикомедией о том, как отчаявшийся отец-одиночка при по помощи не менее отчаявшихся ученых пытается отомстить за смерть жены безжалостным преступникам, применяя полученные во время службы навыки. Тут и семейная драма, и детективный триллер, и черная комедия, и боевик с кровавой развязкой. Однако это лишь оболочка.

Если углубиться в новую картину Йенсена, то она предстанет с другой, крайне дискомфортной и пугающей стороны. Под прикрытием юмора и иронии автор исследует психику переживших определенные трагедии надломленных людей с кровоточащими душевными ранами и собственной внутренней тюрьмой. Если историю Маркуса и Матильды мы узнаем вначале, то другие персонажи раскрываются по ходу фильма. Отто, например, потерял дочь в аварии, виновником которой был он сам. А Леннарт в детстве пережил насилие и всю жизнь не вылазил от психологов – когда Маркус скрыл от дочери, кем являются его новые друзья, он совершенно очаровательно примерил на себя эту профессию.

Однако и тут автор идет дальше, размышляя на темы судьбы, смысла жизни и устройства мира. По какой причине с нами происходят трагические события? Если ли в них какой-то смысл? Случайность это или судьба? Существуют ли божественные законы? Как суметь прислушаться к себе, справиться с горем и не растрачивать время, которое можно потратить на близких? Именно на эти вопросы пытаются ответить автор и герои ленты, которые в состоянии отчаяния традиционно встретились в совершенно парадоксальной ситуации, прошли через внутреннее перерождение и достигли исцеляющего катарсиса.