Бомба у Райкина: "Сатирикон" выпустил спектакль про немцев, воевавших в СССР

С 18 марта московский театр «Сатирикон» на сцене Центрального дома актера начнёт играть премьеру «Близкие друзья» по повести Евгения Водолазкина. Накануне состоялся пресс-показ, по итогам которого и Водолазкин, и худрук «Сатирикона» Константин Райкин рассыпались в комплиментах перед молодыми создателями постановки. И весьма заслуженно.

Обычно суровый (и не в последнюю очередь требовательный к собственной молодежи) Константин Аркадьевич едва сдерживал слезы счастья, разводил руками и признавался, что сам не способен создать спектакль такого уровня:

– Это редкий по своему совершенству театральный продукт! Спектакль в некотором смысле выдающийся! Я давно такого в театре не видел! Это особый театральный язык, который, может быть, действует даже сильнее, пронзительнее, чем повесть. А поскольку все, кто там работает, включая режиссера, это мои ученики, то лично для меня этот спектакль означает, что мои дети делают то, что я уже не умею. ТАКИМ театральным языком, совершенным, современным, нежным, чувственным, говорить я не умею.

Особенно важно, что это появилось в наше время злости, конфронтации и скрежета зубов.

Евгений Водолазкин высказался в том же ключе:

– Потрясающий спектакль! Без слез его смотреть невозможно! Есть вещи совершенные. Не только чувства, но и энергия актеров. Потрясающая техника актерская и режиссерская. Спектакль вроде бы уходит от текста, но театральными средствами очень точно выражает то, что я хотел сказать и сказал. Бывает, что спектакли следуют тексту, но внутренне далеки. Я даже не представлял, что это можно так хорошо выразить.

Что добавить к мнению мэтров? Спектакль динамичен и увлекателен. Для каждого эпизода режиссер (Сергей Сотников; видимо, стоит запомнить это имя) придумал свою нестандартную выразительную форму: хореографическую или ритмическую, или словесную – например, с повторяющимся набором слов. Иногда это комбинация театральных средств, но каждый раз наиболее точная и удачная, что и восхищает. Он удачно решил сразу две разновекторные режиссерские задачи: сделать так, чтобы сюжет был понятен даже не слишком внимательному зрителю, и сделать так, чтобы эмоции в зрительный зал шли не только с помощью стандартного набора – текста, мимики актеров, костюмов и декораций.

Евгений Водолазкин

Тема спектакля, хоть и отходит на второй план, уступая место форме, все равно вызывает интерес. Немец, прошедший по России до Сталинграда, в 2000-х старым и дряхлым возвращается на места былых сражений. В контексте обсуждаемого в государственных верхах усиления контроля за неправильной интерпретацией Второй Мировой войны все это выглядит более щекотливо, чем могло бы, а значит, более интересно.

Тем более что немецкие солдаты показаны не захватчиками и убийцами, а простыми ребятами, попавшими в круговорот событий независимо от своей воли.

Такая интерпретация не вполне соответствует нынешним скрепам. Невольно вспомнилась недавняя история с волгоградским школьником, которого государственная общественность затравила за попытку изучить судьбу немецкого солдата, погибшего под Сталинградом и выступившего с докладом в Бундестаге.

Евгений Водолазкин сказал мне, что отнесся с непониманием и недоумением к тому, что на школьника тогда набросились: «Мне казалось, что этот ребенок хотел выразить естественное человеческое стремление к гармонии в жизни, к любви. Люди, которые были нашими врагами, давно смогли изменить свою жизнь. Они, что называется, переработали это. И от того чудовищного, что они сотворили, действительно полностью ушли. А настроения такой вот непримиримости сейчас меня очень огорчают».

«Близкие друзья», судя по всему, станут хитом театрального сезона, как несколько лет назад хитом стал «Евгений Онегин» в Вахтанговском театре.