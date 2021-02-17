Бабкина – пингвин, Буйнов – банан? Кто они – новые герои шоу "Маска"

На телеканале НТВ стартовало шоу «Маска». До самого эфира имя нового члена жюри тщательно скрывалось, коллегам и зрителям были даны лишь подсказки, кто же займет место Гарика Мартиросяна.

На пресс-конференции по случаю старта «Маски», шоу производства компании «ВайТ Медиа», собрались не только создатели проекта, но и члены жюри. Коллеги были рады видеть друг друга, некоторое время они просто обменивались впечатлениями и комплиментами в адрес друг друга. Регина Тодоренко и Филипп Киркоров покорили всех своими новыми образами: телеведущая примерила розовый парик, поп- король выкрасил волосы в серый цвет.

– Седина в бороду, бес в ребро, – так объяснил нам перемены во внешности Киркоров. – Я не боюсь изменений. Была такая цитата: «Жила-была личность. Одни считали ее светлой, другие темной. А все дело было просто в освещении». Я боюсь только темноты души.

Все ждали, когда же в зале появится новый член жюри. И он действительно появился, но в маске. Создатели шоу дали несколько подсказок: «Это мужчина, певец, не брюнет, он ниже и младше Киркорова, но выше и старше Родригеса, он не умеет танцевать, но все равно звезда». Как ни странно, многие зрители сразу отгадали нового члена жюри. Имя Александра Реввы назвали многие поклонники шоу.

– Мы сразу отгадали, и рады такому пополнению, – говорит Валерия. – С Сашей мы дружим, он легкий и приятный человек. В паузах между мотором нам очень комфортно общаться. И, конечно, если говорить об основной части нашей команды, то она сложилась еще на первом сезоне. Мы все друг друга хорошо узнали, так что сейчас общение на проекте приносит одно удовольствие.

– Я угадал нового члена жюри сразу, – признается Тимур Родригез. – На пресс-конференции нам показали профайл, тот же, что и в программе. В нем была подсказка, которая дала 100-процентное представление, кто будет нашим новым коллегой. Подсказки были очень простые. По крайней мере для меня, человека, который знаком с героем очень много-много лет и знает все его музыкальные релизы. Для меня отгадать Ревву по подсказке «Я не умею танцевать, но я звезда» было раз плюнуть.

Жюри "Маски" (слева направо): Ревва, Валерия, Киркоров, Тодоренко, Родригез

Для Филиппа Киркорова Ревва в кресле Мартиросяна также не стал сюрпризом:

– У меня были подозрения… Я так обрадовался, что Ревва будет с нами. Когда он вышел, я сразу его узнал по походке, он сдал себя, еще не привык, – артисты под масками ведь не только голоса меняют, но и манеру движений, жестикуляций.

У членов жюри уже появились первые версии, кто же прячется под масками нового сезона.

В носороге члены жюри подозревают актера Виталия Гогунского, в пингвине – Надежду Бабкину, в банане – Александра Буйнова.

– Конечно, уже есть версии, кто скрывается под масками, – говорит Родригез. – Часть из них не стал озвучивать на первой программе. Во-первых, я не хочу попасть пальцем в небо. А во- вторых, даже когда ты уверен, что под маской совершенно точно скрывается персонаж, о котором ты думаешь, возникает внутренний вопрос, готов ли ты рассекречивать его имя сразу. Я в данном случае думаю не о себе, а о зрителе и об участнике. Как только мы понимаем, что под той маской конкретный участник, зрителю становится не интересно, и участник страдает от того, что все понимают, что от него ждать.