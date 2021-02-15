"Хтонический" памятник Аленушке в ходе аукциона подорожал более чем в 2,5 раза

Скульптура «Аленушка» из Нововоронежа продана на аукционе за 2,6 миллиона рублей, имя покупателя не раскрывается.

О завершении торгов сообщается на сайте «Российского аукционного дома».

Статую продали одному из четырех участников торгов, пишет издание «Подъем». Имя победителя не раскрывается – известно лишь, что это физическое лицо.

Торги стартовали с начальной цены в миллион рублей и завершились через два часа. Таким образом, в ходе аукциона скульптура подорожала более чем в 2,5 раза.

Памятник открыли 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. Местные жители сочли лицо монумента пугающим, снимки быстро разошлись по соцсетям и СМИ. Через три дня арт-объект демонтировали, после чего развернулась дискуссия относительно его дальнейшей судьбы. О желании установить статую у Института мировых цивилизаций в Москве рядом со своим памятником заявлял, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.