Хтонический памятник Аленке продадут минимум за миллион рублей

Металлический памятник «Аленушка», который не так давно взбудоражил эстетические чувства россиян, сойдет с молотка на торгах Российского аукционного дома. Об этом сообщает «Интерфакс».

В описании лота архитектурная композиция описывается как «предмет пространственно-изобразительного искусства». Он был представлен на обозрение общественности в Нововоронеже в сентябре минувшего года.

Торги пройдут 15 февраля. Начальная цена продукта искусства — 1 миллион рублей. Шаг на аукционе составит 50 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 11 февраля.

Мэр Нововоронежа Владимир Лещенко в разговоре с «КП» соглашался, что памятник выглядит не очень жизнеутверждающе: «Да, фигура девушки кажется немного грузной и громоздкой, а взгляд - тяжелым, но это лишь потому, что работать с металлом сложно».

Зимой фигура была демонтирована, но ряд бизнесменов и меценатов выразили желание ее выкупить.