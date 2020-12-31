Жириновский готов поставить памятник Аленке в родном вузе. По соседству со своим

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее раскритиковавший снос памятника сказочному персонажу Аленке из Нововоронежа, который многие сочли чрезвычайно уродливым, предложил приютить скульптуру рядом с монументом ему самому. Он предложил забрать его в свой Институт мировых цивилизаций в Москве.

«Мы готовы установить "Аленку" во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой, созданной Зурабом Церетели», — приводит слова Жириновского «РИА Новости». Ранее он отмечал, что женщина не обязана быть красивой.

Памятник Аленке вызвал бурную реакцию в соцсетях из-за своей крайне специфической эстетической составляющей. Многие сочли его уродливым, однако нашлись и те, кто увидел в произведении черты настоящего искусства, которое по-настоящему передает дух своего времени. К примеру, публицист Александр Невзоров считает, что скульптура заслуживает внимания ценителей искусства и коллекционеров.

«Это первый настоящий памятник путинской эпохе. Мы видим чокнутую тетку, в которой сконцентрировано время.

Мы видим тетку, которая только что проголосовала за поправки к Конституции, тетку, которая отдала сына в армию, и его убили на Донбассе, а последние 2 тысячи она отнесла попу, чтобы сына помянули. У нее нет канализации. Она никогда не увидит Парижа, Елисейских полей или каналов Венеции. Ее иногда, между делом потрахивает пьяный электрик, уходит, не прощаясь, забыв у нее в бюстгальтере пассатижи наверняка. Но она счастлива, и это видно по ее лицу. Она счастлива, потому что комплекс С-400, потому что Крымнаш. И ее дикость, и уродство – это и есть лицо времени», — объяснял свою точку зрения г-н Невзоров в эфире «Эха Москвы».