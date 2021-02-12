"Родные" Жоры Крыжовникова пополнили коллекцию "самых русских" фильмов

В российский прокат выходит фильм «Родные» с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой и певицей Монеточкой в главных ролях.

Крыжовников – мастер «народного жанра». Но, в отличие от коллег, он делает фильмы так, что от его картин получают удовольствие и те, кто предпочитает «кино для всех», и те, кто в восторге исключительно от «кино не для всех». «Родные» – снова из этой серии. Хотя непосредственно режиссурой «Родных» занимался Илья Аксенов, а Жора – сценарист и сопродюсер.

Кино одновременно комедийное и философское. Попытка разобраться в том, что такое семья, и как так получается, что это едва ли не главная ценность, ведь мы так часто ссоримся, чувствуем себя в ней ущемленными, мешаем другим и вынуждены терпеть, когда мешают нам? Каждый из нас – отдельный мир, иногда кажется, что несовместимый с другими. Как же тогда получается ансамбль? И получается ли? Создание семьи – вообще во многом случайность. И от того, как сложится паззл, зависит, по сути, вся наша жизнь.

В центре сюжета – совсем уж мрачная тема: онкология. Но в попытке разобраться в смыслах жизни команда Крыжовникова прибегает к традиционным для себя запоминающимся комедийным эпизодам. Эти его фирменные киновиньетки, на которых держится весь фильм, весьма точны и напоминают «тесты на русскость», которые еще недавно были популярны в интернете. Комедиографа Крыжовникова отличает не стремление предугадать, где зритель заржет, а умение сформулировать, изобразить классический русский характер. Причем так, чтобы смотрелось это удивительно легко. И, конечно, это кино о любви.

Актерская игра Сергея Бурунова, Ирины Пеговой, певицы Монеточки (вот уж неожиданность!), Сергея Шакурова и других – прекрасна. Андрей Григорьев-Аполлонов и Олег Митяев в ролях камео, пожалуй, не отстают от главных героев. Наконец, саундтрек, начинающийся с «Крематория» и «Наутилуса Помпилиуса» и заканчивающийся «Белыми розами» и песнями Игоря Матвиенко, включая основную финальную (новую) «А река течет», на которой тоже во многом завязан сюжет, окончательно отправляет «Родных» в коллекцию «самых русских» фильмов.