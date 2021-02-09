Бурунов оторвался на свадьбе Монеточки

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) вышла замуж за музыканта Виктора Исаева. По этому случаю пара закатила пышное торжество в одном из ресторанов Москвы. Поздравить влюбленных, помимо родственников, пришли Александра Бортич, Екатерина Варнава с бойфрендом Александром Молочниковым, а также другие друзья пары. Также на торжестве был замечен и киноотец Елизаветы Сергей Бурунов, с которым она вместе снялась в фильме «Родные».

Влюбленные узаконили свои отношения еще в конце декабря, но тогда в Москве действовали ограничения на работу ресторанов. Видимо, поэтому пара решила подождать с торжеством, но 31 января все же закатила вечеринку. Одной из изюминок праздника был трехъярусный торт, на верхушке которого красовалась фигура симпатичного котика. Как пояснила певица, так кондитеры изобразили их с Виктором домашнего питомца.

– Мы долго не решались по отдельности завести животное, а вместе это оказалось легко и весело, – сказала 22-летняя Монеточка. – И вот он здесь – наш любимый котенок Тимоша.

Сергей Бурунов появился на празднике с букетом цветов.