Экс-президент США Билл Клинтон завел новый подкаст "Почему я тебе это говорю?"

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон записал первый выпуск своего нового подкаста с известным джазовым музыкантом Винтоном Марсалисом. В ходе своей президентской кампании Клинтон и сам как-то играл на саксофоне.

Как пишет The Hollywood Reporter, свои подкасты под названием «Почему я тебе это говорю?» («Why Am I Telling You This?») экс-глава сверхдержавы будет выпускать для iHeartMedia.

«Я вырос в Арканзасе сразу после Второй мировой войны в семье, у которой не было много денег, и большинство наших развлечений вращалось вокруг рассказывания историй. Слушая рассказы моих родственников и соседей, я понял, что у каждого есть своя история, и что у каждой истории есть своя ценность», — поясняет Клинтон решение начать журналистскую карьеру. Он считает, что, услышав чужие «страхи и надежды», люди могут избавиться от разногласий — «сейчас нам больше, чем когда-либо, нужны такие связи», говорит он.

Таким образом Клинтон планирует продолжить начатый им в 2019 году подкаст, который он выпускал вместе со своей дочерью Челси Клинтон и Фондом Клинтона. Ранее к нему уже приходили многие гости, включая другого экс-президента США Джорджа Буша. Теперь кроме Фонда Клинтона к работе присоединятся iHeartRadio и At Will Media. Джон Сайкс из iHeartMedia отмечает, что видит у Клинтона «редкий дар» — «глубокий интеллект и врожденную способность общаться с людьми из всех слоев общества».