"Умер последний романтик русского театра": как в Москве простились с Василием Лановым

1 февраля страна прощалась с Народным артистом СССР, актером Василием Лановым, которого не стало из-за коронавируса. Проводить артиста в последний путь пришли Сергей Кириенко, Геннадий Зюганов, Сергей Шойгу, Никас Сафронов, Нонна Гришаева, Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Евгений Герасимов, Евгений Князев, Григорий Лепс, Владимир Мединский, Сергей Собянин, Петр Толстой и многие другие.

«Умер последний романтик русского театра», – так описала свои чувства от этой утраты актриса Юлия Рутберг. Эмоции других гостей церемонии прощания – в фоторепортаже Sobesednik.ru.