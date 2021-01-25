Сериал по "Гарри Поттеру" может появиться на HBO Max

Руководство стримингового сервиса HBO Max задумалось над созданием сериала по вселенной книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом со ссылкой на источники пишет Deadline. В совместном заявлении HBO Max и студии Warner Bros. это не отрицают и не подтверждают, говоря лишь, что подобного проекта пока нет.

Собеседник издания отмечает, что пока действительно нет ни команды, которая бы работала над сериалом, ни концепции телеадаптации киновселенной г-жи Роулинг, однако стример ведет «исследовательские беседы» на этот счет.

Deadline отмечает, что серия спин-оффов была бы логичным шагом для франшизы, поскольку Warner Bros стремится использовать один из ценнейших ресурсов на многочисленных платформах. В качестве аналогичных примеров журналисты называют сериалы Disney по «Звездным войнам» и киновселенной «Marvel», а также адаптацию вселенной комисков DC от Warner Bros, которая включает серию проектов на том же HBO Max.