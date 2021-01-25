Актер Александр Половцев возвращается к бывшей жене спустя 12 лет разлуки?

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев и его экс-супруга Юлия Соболевская впервые прокомментировали слухи о примирении.

В Петербурге не утихают слухи, что актёр Александр Половцев, визитной карточкой которого стала роль майора Соловца в сериале «Улицы разбитых фонарей, возвращается к своей бывшей жене – знаменитому продюсеру кинокомпаний «Зебра» и «Граффити Фильм» Юлии Соболевской. Напомним, что пара рассталась в 2009 году после 24 лет совместной жизни.

На уровне близкого окружения Соболевской рассказывают: пара якобы появляется вместе на презентациях, бывших супругов видели вместе в театре. Да и при выборе актёров в свой очередной проект Юлия часто отдаёт предпочтение Александру.

В феврале на экраны России выходит фильм «Кроличья лапа», где снялся Половцев и который тоже продюсировала Соболевская. В съёмочной группе поделились, что Юлия Юрьевна приезжала на площадку в съёмочные дни Александра Юрьевича.

Александр Половцев в фильме "Кроличья лапа" // фото: кинокомпания "Зебра"

– В «Кроличьей лапе» у меня были российские и французские партнёры, — рассказывает Половцев. — С нами снимались Пьер Ришар, Николя Дювошель, Беренис Бао, Женя Добровольская, Евгений Ткачук. Главную роль исполнила Светлана Щедрина, был занят фронтмен группы « Аукцион» Олег Гаркуша. Мне понравилась эта история: она про любовь, которая всегда права.

– Александр, вы всё чего-то таите, а тем не менее мне удалось узнать, что съёмки проходили в Бельгии и России. У меня в Бельгии живут студенческие друзья, страна маленькая, и всем быстро стало известно, что вас даже в супермаркете брюссельском видели. К вам подошли поклонники начали задавать вопросы, но вы вежливо поблагодарили и отказались отвечать.

– Ну, что же теперь делать? По контракту, до премьеры нам нельзя разглашать информацию, могут оштрафовать. И потом, без суеверий не обошлось: заранее делиться планами, пока они не осуществились, не стоит.

Кадр из фильма "Кроличья лапа" // фото: кинокомпания "Зебра"

– Францию, насколько мне стало известно, снимали в Бельгии, в старинном замке, которому двести лет?

– Вот вы и это знаете. Да, действительно съёмки проходили в родовом замке. О съёмочном процессе я рассказывать не могу всё равно, как бы ни был осведомлён. Но могу сказать, что хозяева замка виноделы и любезно устраивали в выходные дни пати для нас, угощали съёмочную группу своим вином.

– Александр, в Питере все в вашей среде считают, что вы решили вернуться к Юле. И кстати, в Брюсселе, в том супермаркете, вы тоже были вдвоём…

– Да вы что?!

Мы с Юлей сохранили нормальные отношения, мы же родственники.

У нас есть сын Степан, а теперь ещё Стёпа подарил нам внука Эрика, которому 20 ноября исполнился год. Естественно, на праздники и дни рождения мы с Юлей приходим к нашим детям вдвоём.

– Юлия приглашает вас во все свои картины, что факт.

– Мариана, вы у неё об этом спросите, почему она приглашает меня на роли. Кстати, 25 января, в Татьянин день, мы будем вместе в кинотеатре «Октябрь» на нашей премьере «Кроличьей лапы»... Всё, извините, пожалуйста, мне надо выходить, у меня «Сапсан» в Москву, тороплюсь на премьеру.

Пьер Ришар в фильме "Кроличья лапа" // фото: кинокомпания "Зебра"

Чтобы дозвониться до Соболевской, понадобилось несколько дней. Перед премьерой её было просто не поймать.

– Юлия, вы много и часто приглашаете бывшего мужа в свои картины. За что такие подарки человеку, с которым вы расстались?

– Я приглашаю Сашу часто, но только если вижу, что это его роль.

Саша – очень хороший актёр. Мне кажется, он не до конца раскрыт, и я пытаюсь ему помочь в этом.

– Когда вы снимали «Кроличью лапу»?

– В 2018 году, во время чемпионата мира. Мы планировали сделать премьеру в прошлом году, но пандемия нас тоже стороной не обошла. Все договорённости рассыпались.

– Юлия, примите бывшего мужа назад, если вернётся?

– Знаете, у меня такое впечатление, что мы и не расставались. В прошлой совместной жизни Саша дома не так часто бывал. Когда снимали «Улицы разбитых фонарей», он сутками пропадал на съёмочной площадке. Мы чаще всей семьёй виделись на съёмках рекламы известного сока, а потом разбегались в разные стороны. У меня были свои дела, у Саши свои, Стёпа наш учился, так что виделись мы всей семьёй не так часто, как бы нам хотелось.

Юлия Соболевская и Александр Половцев, похоже, снова вместе // фото: скриншот YouTube

Мне кажется, что мы сейчас встречаемся чаще, так как есть обязательства поздравить родственников, купить им подарки, узнать, как дела у Стёпы, съездить вместе к внуку.

– Вы готовы второй раз выйти замуж за Половцева? Известно, что вы все эти годы были не одна…

– (Юля, прежде чем ответить на этот вопрос, долго смеется. – Прим. Авт.). Не хотелось бы сейчас обсуждать мою личную жизнь. Жизнь – штука длинная… Поживём — увидим. Спасибо вам. Поехала в Москву!