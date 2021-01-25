Актер Александр Половцев возвращается к бывшей жене спустя 12 лет разлуки?

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев и его экс-супруга Юлия Соболевская впервые прокомментировали слухи о примирении.
В Петербурге не утихают слухи, что актёр Александр Половцев, визитной карточкой которого стала роль майора Соловца в сериале «Улицы разбитых фонарей, возвращается к своей бывшей жене – знаменитому продюсеру кинокомпаний «Зебра» и «Граффити Фильм» Юлии Соболевской. Напомним, что пара рассталась в 2009 году после 24 лет совместной жизни.
На уровне близкого окружения Соболевской рассказывают: пара якобы появляется вместе на презентациях, бывших супругов видели вместе в театре. Да и при выборе актёров в свой очередной проект Юлия часто отдаёт предпочтение Александру.
В феврале на экраны России выходит фильм «Кроличья лапа», где снялся Половцев и который тоже продюсировала Соболевская. В съёмочной группе поделились, что Юлия Юрьевна приезжала на площадку в съёмочные дни Александра Юрьевича.
– В «Кроличьей лапе» у меня были российские и французские партнёры, — рассказывает Половцев. — С нами снимались Пьер Ришар, Николя Дювошель, Беренис Бао, Женя Добровольская, Евгений Ткачук. Главную роль исполнила Светлана Щедрина, был занят фронтмен группы « Аукцион» Олег Гаркуша. Мне понравилась эта история: она про любовь, которая всегда права.
– Александр, вы всё чего-то таите, а тем не менее мне удалось узнать, что съёмки проходили в Бельгии и России. У меня в Бельгии живут студенческие друзья, страна маленькая, и всем быстро стало известно, что вас даже в супермаркете брюссельском видели. К вам подошли поклонники начали задавать вопросы, но вы вежливо поблагодарили и отказались отвечать.
– Ну, что же теперь делать? По контракту, до премьеры нам нельзя разглашать информацию, могут оштрафовать. И потом, без суеверий не обошлось: заранее делиться планами, пока они не осуществились, не стоит.
– Францию, насколько мне стало известно, снимали в Бельгии, в старинном замке, которому двести лет?
– Вот вы и это знаете. Да, действительно съёмки проходили в родовом замке. О съёмочном процессе я рассказывать не могу всё равно, как бы ни был осведомлён. Но могу сказать, что хозяева замка виноделы и любезно устраивали в выходные дни пати для нас, угощали съёмочную группу своим вином.
– Александр, в Питере все в вашей среде считают, что вы решили вернуться к Юле. И кстати, в Брюсселе, в том супермаркете, вы тоже были вдвоём…
– Да вы что?!
Мы с Юлей сохранили нормальные отношения, мы же родственники.
У нас есть сын Степан, а теперь ещё Стёпа подарил нам внука Эрика, которому 20 ноября исполнился год. Естественно, на праздники и дни рождения мы с Юлей приходим к нашим детям вдвоём.
– Юлия приглашает вас во все свои картины, что факт.
– Мариана, вы у неё об этом спросите, почему она приглашает меня на роли. Кстати, 25 января, в Татьянин день, мы будем вместе в кинотеатре «Октябрь» на нашей премьере «Кроличьей лапы»... Всё, извините, пожалуйста, мне надо выходить, у меня «Сапсан» в Москву, тороплюсь на премьеру.
Чтобы дозвониться до Соболевской, понадобилось несколько дней. Перед премьерой её было просто не поймать.
– Юлия, вы много и часто приглашаете бывшего мужа в свои картины. За что такие подарки человеку, с которым вы расстались?
– Я приглашаю Сашу часто, но только если вижу, что это его роль.
Саша – очень хороший актёр. Мне кажется, он не до конца раскрыт, и я пытаюсь ему помочь в этом.
– Когда вы снимали «Кроличью лапу»?
– В 2018 году, во время чемпионата мира. Мы планировали сделать премьеру в прошлом году, но пандемия нас тоже стороной не обошла. Все договорённости рассыпались.
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– Юлия, примите бывшего мужа назад, если вернётся?
– Знаете, у меня такое впечатление, что мы и не расставались. В прошлой совместной жизни Саша дома не так часто бывал. Когда снимали «Улицы разбитых фонарей», он сутками пропадал на съёмочной площадке. Мы чаще всей семьёй виделись на съёмках рекламы известного сока, а потом разбегались в разные стороны. У меня были свои дела, у Саши свои, Стёпа наш учился, так что виделись мы всей семьёй не так часто, как бы нам хотелось.
Мне кажется, что мы сейчас встречаемся чаще, так как есть обязательства поздравить родственников, купить им подарки, узнать, как дела у Стёпы, съездить вместе к внуку.
– Вы готовы второй раз выйти замуж за Половцева? Известно, что вы все эти годы были не одна…
– (Юля, прежде чем ответить на этот вопрос, долго смеется. – Прим. Авт.). Не хотелось бы сейчас обсуждать мою личную жизнь. Жизнь – штука длинная… Поживём — увидим. Спасибо вам. Поехала в Москву!