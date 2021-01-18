Крутой ход: Александр Петров оказался маньяком в сериале "Метод-2"

В новой серии «Метода-2» фанатов сериала ждал сюрприз. Евгений, муж главной героини Есени, которого играет актер Александр Петров, оказался маньяком. Пока не понятно, он ли тот самый злодей «Ты меня не поймаешь», за которым охотятся Есеня и Меглин, но поворот в сюжете крутой.

Поклонники сериала давно подозревали, что Женя может быть злодеем, их предположения сбылись. В девятой серии Евгений с помощью струны душит отца Есени и незнакомого мужчину на остановке. «Наконец-то Женя показал свою маньяченскую сущность», «Серия норм. Все вроде на блюдечке подали. Жду подвоха», – пишут зрители (орфография авторов сохранена. – Прим. Sobesednik.ru).

Большинство сходятся во мнении, что герой Петрова все-таки не главный злодей «Ты меня не поймаешь», а лишь пешка в его игре.

«Женя, как и все остальные, лишь пешка. Сто процентов нас ещё удивят появлением этого чудо-маньяка в последних сериях!» – считает зрительница Дарья.

Нашлись и те, кто считает сценарий грубым, плохо и лениво написанным. «Создателям пришлось переобуваться, и Женя после первого сезона вынужден был перестать быть ТМНП (ты меня не поймаешь. — Прим. Sobesednik.ru). Но как же глупо переделали его в струнника, да ещё так жирно начали во втором сезоне на это намекать. Сайт с гитарами – это уже слишком в лоб, но сомнения Есени в нём – это вообще ход настолько ужасный, будто создатели сериала считают зрителей идиотами», – пишет Артем.

Напомним, что вторую часть «Метода» сняли спустя пять лет после выхода первой. Изначально продолжение не планировалось, сериал выглядел законченным, но рейтинги были хорошими. Ради «Метода-2» сценаристам пришлось неестественным образом воскресить сыщика Меглина. Вторую часть снял вместо Юрия Быкова режиссер Александр Войтинский.