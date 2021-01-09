"Душа": Жизнеутверждающая история о поисках вдохновения и настоящей дружбе

Pixar нужно отдать должное. С начала своего основания (1979 год) компания не только успешно продолжает отстаивать независимость в творчестве перед капиталистической машиной, но и раз за разом выпускает по-настоящему самобытные проекты. Кроме этого, студия очень плодовита – на ее счету уже 23 только полнометражных мультфильма. Благодаря этому зритель не только может рассчитывать через год другой увидеть в предстоящих релизах новую картину от Pixar, но и смело ждать новых идей и оригинальных решений.

«История игрушек» стала первым в мире отрисованным на компьютере фильмом и по итогу вылилась в потрясающую франшизу о взрослении, самоидентификации, судьбе и поиске собственного пути. В «Корпорации монстров» технической инновацией стала шерсть Салли, а в качестве положительных героев мы увидели монстров, что делало концепцию картины необычной – через шесть лет то же самое провернет «Рататуй». Стилизованные под вестерн «Тачки» населили мир машинами вместо людей. «В поисках Немо» исследовал семейные ценности на подводных глубинах, а его сиквел «В поисках Дори» – тему психических отклонений. Постапокалиптический «ВАЛЛИ-И» же неординарно обыграл проблему экологии.

Отличительной чертой Pixar является и разговор о сложных и даже тяжелых вещах с помощью доступных для понимания конструкций. Чего стоит отдающая дань ценности памяти «Головоломка»? Или поднимающие тему смерти «Тайна Коко», «Вперед» и «Вверх» (теперь к списку добавилась и новая «Душа»)? С одной стороны, перед нами абстрактность и тонкая визуализация недоступных для познания вещей, а с другой – насущные и болезненные темы. И на самом деле, когда видишь сколь простые, столь и искренние ответы на самые разные вопросы, не перестаешь удивляться тому, насколько чист и лишен обмана авторский посыл. Не удивительно, что Pixar способны довести до слез даже камень.

Традиционно удивляет, одновременно трогая, и новая «Душа» Пита Доктера, снявшего «Корпорацию монстров», «Вверх» и «Головоломку». На этот раз мы не переносимся на подводные глубины или населенный сказочными существами мир, а остаемся на привычной нам Земле (по крайней мере, частично). Главными героями мультфильма же становятся обычные люди – точнее, их души. Возвращаясь к фильмографии Доктера, нужно сказать, что «Душа» идеально в нее встраивается: если «Вверх» демонстрировал нам экзистенциональный кризис одинокого старика, а «Головоломка» – становление девочки-подростка, то в «Душе» в центре сюжета оказывается мужчина средних лет, не понимающий для чего прожил жизнь.

Джо Гарднер – учитель музыки, которого только перевели на полную рабочую ставку. Казалось бы, отличный повод для радости. Вот только Джо с детства обожает джаз и грезит о музыкальной карьере. До сих пор он по разным причинам не мог воплотить мечту в жизнь, но наконец-то ему представился настоящий шанс показать себя. Герой успешно прошел прослушивание у знаменитой саксофонистки Дороги Уильямс и уже вечером должен вместе с ее группой отыграть концерт. Воодушевленный Джо, не видя ничего вокруг, мчится домой в предвкушении звездного часа, но прямо на дороге падает в открытый люк (бич России). В результате его душа оказывается в трансцендентном пространстве, где есть только свет в конце туннеля и ведущая к нему лестница, застланная огромной очередью. Джо понимает, что вот-вот окажется на том свете, но не хочет мириться с положением, так как еще не осуществил свои планы.

Пытаясь найти выход, Джо просачивается через разделяющую миры грань и попадает в место, где несформировавшиеся души ожидают часа, когда наступит начало их жизни. Там высшие существа (их всех за исключением счетовода Терри зовут Джерри), следящие за порядком и равновесием между мирами До и После, принимают его за некого доктора Боргинсона и назначают наставником для души №22. Задача Джо – помочь ей найти искру, которая должна стать пропуском к жизни. Вот только проблема в том, что с этим не справились ни мать Тереза, ни Коперник, ни Карл Юнг, ни Мухаммед Али, так как 22-я не хочет рождаться, считая, что в мире нет ничего хорошего. Однако Джо предлагает подопечной другой план действий, согласно которому он вместо нее возвращается на Землю.

Подобно «Головоломке», мультфильм работает с двумя мирами. Первый – обычный. Он погружает нас в обыденность, ежедневную рутину, которая благодаря деталям выглядит донельзя реалистично и узнаваемо, что уже сближает зрителя с главным героем. Мы буквально можем ощутить скорость и колорит современного мегаполиса, окунуться в атмосферу уютного джаз-клуба, почувствовать тряску в обшарпанном метро или запах свежей пиццы. Второй мир – загробный. Он устроен так же сложно как человеческое сознание в «Головоломке» и в реальности тоже недоступен для нашего понимания. Там есть и семинары по формированию личности, и отдельные залы (зал Всего сущего и зал Вас), где душа может искать искру среди окружающих вещей или внутри себя – прямо как в жизни. Есть даже зона потерянных душ, ставших заложниками своих тревог и навязчивых идей, которые отделяют их от жизни.

Если в «Головоломке» создатели обыграли протекание процессов в сознании человека, то «Душа» визуализирует, собственно, человеческую душу и то, что с ней происходит до, во время и после жизни. Так авторы заставляют главного героя, что называется, «заглянуть в себя», посмотреть на свою жизнь со стороны и ответить на вопросы: «для чего я жил и живу?», «какие мои подлинные ценности?», «что для меня по-настоящему дорого?». Еще одной важной составляющей тут является память, тема которой стала одной из определяющих для «Вверх», где Карл Фредриксен в процессе своего внутреннего перерождения вспоминает определяющие жизненные моменты и возвращается к себе, достигая гармонии.

Также значимым моментом в «Душе» становится линия, посвященная 22-ой. По случайности она оказывается в теле Джо (он в этот момент вселяется в кота) и, нехотя того, пробует жизнь на вкус. С помощью этого сюжетного поворота фильм подводит нас к ответу на вопрос: «а чем же прекрасна жизнь?». Конечно, каждый ответит на него по-своему, но «Душа» дает нам однозначную подсказку. Заключается она в том, что жизнь складывается не только из основательных периодов нашей жизни и вечной гонки, но и небольших, казалось бы, незначительных моментов, которые мы можем упускать, сконцентрировавшись лишь на чем-то глобальном.

«А если я ошибусь?», «вдруг меня осудят?», «как понять кто я и для чего рожден?», «в чем смысл существования?» – те немногие и тяготящие вопросы, которыми задается человек на протяжении жизни. К ним добавляется страх относительно того, что мы якобы недостаточно хороши для чего-то, что не можем определиться с тем, чему посвятить себя, что жизнь будет прожита впустую. Заставляет прокрутить эти мысли и «Душа», но делает она это с той целью, чтобы добиться настоящего терапевтического эффекта. Да, жизненная цель есть. Однако определяет ее не что-то изначально заложенное, а человеческий выбор, и представляет она из себя нечто более сложное нежели то, чем мы привыкли ее видеть. Стоит задуматься. Может быть цель и смысл жизни действительно заключаются в том, чтобы наслаждаться каждой ее секундой и просто жить. Звучит просто, но порой и это может быть труднее, чем кажется.