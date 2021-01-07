"Нью-Йорк совершенно пустой. Очень грустно": композитор Журбин – о ситуации в США

Известный композитор Александр Журбин с семьей уже много лет живет на две страны – Россию и Америку. Сейчас из-за коронавируса Журбины осели в Нью-Йорке. После штурма здания Конгресса в Вашингтоне Александр Борисович поделился со своими поклонниками, как живет Америка.

– После того как все (в Вашингтоне – прим. ред.) закончилось, и конгресс вернулся на свои места, я решил пройтись по центру Нью-Йорка и посмотреть – а что здесь творится? Как и следовало ожидать, город совершенно пустой, людей нет ни в магазинах, ни в полуоткрытых ресторанах (полуоткрытых – значит на открытых холодных террасах, сегодня в Нью-Йорке +3). Заметил много полиции на улицах – как на машинах, так и пешие патрули. Явно боятся повторения Вашингтонской истории.

Дошел до Линкольн-центра, одного из крупнейших культурных центров не только Америки, но и всего мира. Для тех, кто не знает, на фото прямо – здание Метрополитен Оперы, слева – здание, где в основном выступают лучшие балетные труппы, (раньше была NewYorkCityOpera), а справа – здание Нью-Йоркского филармонического оркестра.

Фото: Facebook

Боже, как мы любим это место! Ходили сюда каждые 2-3 дня. Лучшие впечатления жизни, лучшие люди со всего мира стекались сюда, красивые, нарядные, блестящие. А ночью эти здания были ярко подсвечены, сверкали афиши и знаменитые имена. Увы, как видите, ничего этого больше нет. И неизвестно, когда будет... Если будет. Очень грустно!