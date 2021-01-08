Дочь Адриано Челентано: Моим родителям нельзя было иметь детей

6 января исполнилось 83 года известному актеру и музыканту Адриано Челентано. В Советском Союзе его особенно любили, хотя с концертами у нас он был лишь однажды. Дочь Челентано Розалинда поговорила с Sobesednik.ru об отце.

«Отец – большой ребенок!»

– Розалинда, знаю, что вы тоже поете. Но почему-то не нашел ни одной записи вашего дуэта с отцом. Их что, в природе не существует?

– Нет. В своё время с папой записывала дуэты моя сестра Розита, его любимица. Если честно, я не хочу, чтобы меня знали только как дочь Адриано Челентано. Когда в восемнадцать лет ушла из дома, то отказалась от какой-либо материальной поддержки со стороны семьи и с тех пор живу на то, что зарабатываю сама. Хочу, чтобы люди меня запомнили, как Розалинду. Зачем пользоваться заслугами отца? Хотя от фамилии не отказываюсь. Раньше очень расстраивалась, когда замечала, что людей прежде всего интересовало то, что я его дочь. Теперь уже не раздражает, привыкла. Кроме того, и родители признали мое право на собственный голос в искусстве. Когда отец выпускал свой последний альбом, он позвонил, чтобы узнать мое мнение. Он знает, что в отличие от многих других, я буду объективной. Мне было приятно.

Розалинда (слева) и Розита (справа) Челентано

– Какие ваши первые детские воспоминания?

– Мне четыре года, стою и плачу: мама (актриса Клаудия Мори – прим. ред.) только что шлепнула меня по попе. Видимо, за какой-то проступок, но не понимаю, за какой. А рука у мамы тяжёлая, бьет больно. Она воспитывала нас с братом и сестрой в строгости. А еще помню, на территории нашей итальянской виллы существовал настоящий зоопарк, устроенный папой. У нас жили кролики, поросята, попугаи, собаки, кошки, куры и даже маленький жираф. А мне больше всего нравились лошади, на которых я каталась. Вспоминаю, как на наши дни рождения папа с мамой пекли торты. И верх обязательно украшали забавными кремовыми рисунками.

– Создается впечатление, что папа был менее строг, чем мама?

– Ну, папы в нашей жизни было очень мало. Он же вечно занят, думал прежде всего о себе. Нам сильно не хватило его внимания и любви. Но артисты – существа крайне эгоистичные. По-моему, им вообще не следует иметь детей! Но это совсем не значит, что я не люблю своих родителей. Просто они были слишком молоды, когда мы родились, увлечены своей карьерой, часто отсутствовали дома, а нам их очень не хватало.

Адриано Челентано с супругой Клаудией Мори

– Судя по тому, что я читал об Адриано Челентано, ваш отец очень эпатажный человек. Взять хотя бы историю, как однажды он репетировал танец для фильма прямо посреди дороги, из-за чего образовалась огромная пробка.

– На самом деле, отец – это большой ребёнок. У моего брата Джакомо родился сын Самуэле. Так вот, когда меня спрашивают: «Чувствует ли ваш папа себя дедушкой?» – отвечаю: «Скорее я чувствую себя рядом с ним бабушкой». Когда папа играет с внуком, не поймешь, кто из них младше.

«Папа знает, что его в России любят и ждут!»

– Вам было шесть лет, когда отец снял вас с братом Джакомо и сестрой Розитой в своем фильме «Юппи-ду». Что вы помните о тех съемках?

– Помню, как хулиганила на съемках. Я ведь была совсем маленькой, и все казалось игрой! Когда папа командовал: «Мотор!» – я тут же кричала: «Стоп!» – и все останавливалось. Я проделывала это снова и снова, пока папа не отвёл меня в сторону и не сказал: «Детка, каждый раз, когда выключается камера, утекают наши денежки», – отец ведь выступал еще и продюсером фильма. И я перестала так шутить.

– Характером вы на кого больше похожи? На отца или мать?

– На отца. Мы оба – бунтари, самостоятельны в своем выборе, делаем только то, что хотим.

– Вы бываете на концертах отца, которые он дает крайне редко?

– Папа приглашает, но я отказываюсь: не нравится большое скопление людей. И еще не хотелось, чтобы на меня там показывали пальцем. Я рассудила, что лучше, если все внимание будет направлено на отца.

– Розалинда, когда же он к нам приедет? Ведь уже много лет Адриано Челентано остается одним из любимых артистов в России.

– Папа не любит самолёты и для него каждый перелёт – это подвиг. А еще он по-прежнему чинит часы в своей мастерской – это его хобби с юности. Так что дел хватает. Папа знает, что в России его любят и ждут и, возможно, ещё сюда соберется. Он ведь такой непредсказуемый человек, может решить все в один день, и тогда уже никто его не отговорит и не остановит!