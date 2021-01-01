Авторы сериала о российской киберферме показали Новый год на колонизированном Марсе

YouTube-канал birchpunk за несколько минут до наступления 2021 года опубликовал очередной выпуск сериала о российской кибердеревне. В новой серии фермер Николай отмечает Новый год на колонизированном Марсе.

Канал стал известен в конце ноября после выпуска ролика о рязанской киберферме, где роботы заменили обычных сотрудников сельского хозяйства. В роли фермера выступает актер Сергей Чихачев, известный по озвучке героев компьютерных игр.

В роликах birchpunk эклектично сочетаются традиционные образы сельского хозяйства со всеми культурными атрибутами и передовые механизмы, наделенные человеческими чертами. В том числе в новом выпуске семья роботов представлена в стереотипном виде, где супруга-роботесса упрекает мужа-робота в неправильной нарезке овощей. В роли домашнего питомца выступает живая роботизированная ёлка.

Тоску навевает только горевание фермера по человеческим игрушкам, поскольку в окружении роботов елки принято наряжать проводами и запчастями. Но Николай все-таки находит одну игрушку в подсобке.

На момент публикации новости у нового выпуска о киберферме уже более 400 тысяч просмотров.

К сожалению, мы не можем прикрепить к материалу сам ролик из-за вскользь прозвучавшего в сюжете матерного слова, но вы легко сможете найти запись на YouTube-канале birchpunk.

В ноябре идею медиа-проекта одобрительно прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Особенно его порадовала идея «колонизации Марса» из первого сюжета. «Сей талантливый ролик точно про русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне», — писал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что в первом выпуске QR-код на фермерской корове переводил пользователей на твиттер-аккаунт Рогозина.