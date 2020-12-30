Борис Акунин выпустил книгу "анекдотов с культурным бэкграундом"

Писатель Борис Акунин на своей странице в Facebook сообщил, что в свет выходит его книга интеллектуальных анекдотов. Гонорар от этого издания он направил благотворительной организации помощи бездомным людям «Ночлежка».

Сам Акунин выступил составителем сборника, разделенного на две части. В первой части анекдоты, которые понятны «всякому человеку с незаконченным высшим образованием», а во второй — те, которые требуют специальных знаний.

Писатель приводит несколько примеров. Вот один из общедоступной части:

Урок рукоделия в классе. Учительница говорит: «Сегодня наша тема «Выворачивание канта наизнанку». Девочка-отличница поднимает руку. «Марь Иванна, это что же получается: моральный закон над головой и звёздное небо внутри нас?»

В приложении Акунин расположил анекдоты, которые не являются хоть сколько-то интеллектуальными, но интересны и смешны.

Собирать анекдоты от своих читателей Борис Акунин начал, когда задумал написать эссе о феномене интеллектуального анекдота, но понял, что не знает достаточного количества таковых. Эссе он в итоге так и не написал, но решил, что анекдоты стоило бы издать.

«Ночлежка», получившая средства от писателя, уже тридцать лет помогает бездомным людям временным ночлегом, восстановлением документов, оформлении пенсии, инвалидности и получении медпомощи. С лета 2020 года «Ночлежка» открыла консультационную службу в Москве.